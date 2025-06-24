Главные новости за 24 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Стоимость строительства комплекса по переработке отходов (КПО) «Новоселки», который «Невский экологический оператор» (НЭО) планирует разместить в поселке Левашово на Горском шоссе, выросла до 18,9 млрд рублей. В 2022 году проект оценивали в 4,4 млрд. В НЭО резкое удорожание объясняют повышением ключевой ставки, изменением рыночных условий и глобальными экономическими тенденциями. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пойдет на новые выборы главы региона от правящей партии «Единая Россия». Об этом господин Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале. О своих намерениях также побороться за губернаторское кресло в этом году заявила и муниципальный депутат из Колтушей, председатель Экологического союза Ленобласти Лариса Мухина, которую выдвинули кандидатом в губернаторы региона от КПРФ.

В торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте открылась вторая и основная площадка в рамках проекта «Петербургский дизайн». На ней представлены товары более 40 ведущих брендов — локальных производителей одежды, обуви, аксессуаров и сувениров, которые получили наивысшие оценки в рейтинге участников проекта. Флагманский магазин расположен на третьем этаже ТРЦ и занимает площадь 575 кв. м.

«Автомобильный завод АГР» не планирует собирать китайские автомобили GAC на площадке бывшего завода Hyundai в Петербурге. Об этом 24 июня передает ТАСС. Сведения о предстоящей сборке машин из Поднебесной появились ранее на портале «Китайские автомобили». Издание утверждало, что на предприятии якобы наладят производство минивэна M8, кроссоверов GS3 и GS8. Представители GAC в свою очередь не отрицали наличие планов локализовать производство в РФ.

Председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков в эфире «Санкт-Петербург» заявил, что строительство нового терминала в Пулково должно начаться в 2027 году и завершиться спустя четыре года. По словам господина Складчикова, на текущий момент вторая очередь петербургского аэропорта находится на стадии проектирования. Работы будут выполнены до конца 2026 года. Тогда же проект получит заключение госэкспертизы.

В подвале петербургской гостиницы «Спутник» нашли схрон боеприпасов и оружия. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. В помещении находились противотанковые гранаты, снайперская винтовка Драгунова, охотничий карабин с глушителем, 1,2 кг тротила, зажигательная трубка с механическим воспламенителем и 447 патронов. Позднее появилась информация, что найденный схрон с оружием мог принадлежать криминальному авторитету Борису «Бобу Инкассатору» Иванову, застреленному в 1999 году.

Компания «Евраз» в рамках контракта с ОАО «РЖД» осуществит выпуск и поставку 161 тыс. тонн рельсов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. В 2025 году планируется поставка 35,1 тыс. тонн рельсов, в 2026 году — 84,2 тыс. тонн, в 2027-м — 41,7 тыс. тонн. В РЖД подчеркнули, что этот объем полностью обеспечит нужды строительства ж/д магистрали.

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о назначении на пост главного тренера 47-летнего словенского специалиста Александера Секулича, сообщила пресс-служба команды. Соглашение подписано по схеме 1+1. На посту наставника БК «Зенит» господин Секулич сменил испанца Хавьера Паскуаля, который возглавлял сине-бело-голубых с 2020 года. Подробнее о назначении нового тренера — в материале «Ъ-СПб».

Компания-девелопер «Главстрой СПб» займется строительством торгового комплекса «Ю’Молл» в жилом комплексе «Юнтолово» на северо-западе Петербурга. Новый ТРК площадью около 5,4 тыс. кв. м разместится на пересечении Юнтоловского и Гладышевского проспектов. Он будет состоять из двух отдельно стоящих зданий, объединенных пешеходной территорией с малыми торговыми форматами и фудзонами.

Суд в Москве заочно арестовал журналиста и экс-участника Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в РФ) Романа Попкова (внесен в перечень террористов и экстремистов) по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием СМИ). Журналиста подозревают в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, который погиб в Петербурге 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе на Университетской набережной.

В Выборгском районе Петербурга открыли новую пожарно-спасательную часть. В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания Александр Бельский и начальник ГУ МЧС по городу Алексей Аникин. Открытие приурочили ко Дню пожарной охраны Петербурга. Новое депо под номером 67 находится во 2-м Верхнем переулке на Парнасе.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с депутатами регионального ЗакСа поручил до 1 августа проанализировать наиболее востребованные педагогические специальности в регионе для переориентации работы вузов. По словам господина Дрозденко, власти готовы потратить на это средства, главное — выучить учителей на те специальности, которые сейчас необходимы. В частности, глава региона поручил переформатировать работу ЛГУ имени Пушкина.