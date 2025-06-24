Баскетбольный «Зенит» назначил главным тренером Александера Секулича

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о назначении на пост главного тренера 47-летнего словенского специалиста Александера Секулича, сообщает пресс-служба команды. Соглашение подписано по схеме 1+1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Господин Секулич, который имеет почти 30-летний стаж работы, известен по работе с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», с которым дошел до финала Единой лиги ВТБ в сезоне 2022/2023.

С 2020 года опытный наставник возглавляет сборную Словении. Под его руководством команда впервые вышла на Олимпийские игры и дошла до полуфинала в Токио.

Отметим, что на посту главного тренера «Зенита» господин Секулич сменил испанца Хавьера Паскуаля, который возглавлял сине-бело-голубых с 2020 года. Под его руководством петербуржцы становились чемпионами Единой лиги ВТБ в 2022 году.

Подробнее об отставке господина Паскуаля читайте в материале «Ъ» «"Зенит" остался без тренера».

Андрей Маркелов