В подвале петербургской гостиницы «Спутник» нашли схрон оружия и 1,2 кг тротила

В подвале петербургской гостиницы «Спутник» нашли схрон боеприпасов и оружия, а также более килограмма тротила. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В подвальном помещении находились противотанковые гранаты, снайперская винтовка Драгунова, охотничий карабин с глушителем, 1,2 кг тротила, зажигательная трубка с механическим воспламенителем и 447 патронов. Сотрудники ИТО ОМОН изъяли все перечисленное и направили на экспертизу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что наркотики и боеприпасы нашла полиция при проверке цыган в Петербурге и области.

Дарья Астанина