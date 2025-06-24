АГР опроверг информацию о начале сборки китайских GAC на заводе в Петербурге

«Автомобильный завод АГР» не планирует собирать китайские автомобили GAC на площадке бывшего завода Hyundai в Петербурге, сообщает ТАСС. Сведения о предстоящей сборке машин из Поднебесной появилась ранее на портале «Китайские автомобили».

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Издание утверждало, что на предприятии якобы наладят производство минивэна M8, кроссоверов GS3 и GS8. Представители GAC в свою очередь не отрицали о наличии планов локализовать производство в России.

Ранее «Ъ-СПб» в рамках Петербургского международного экономического форума писал, что на «Автозаводе Санкт-Петербург» наладят выпуск отечественной Lada Iskra.

В Петербург из Тольятти и Ижевска будут поступать машинокомплекты. Производство первых «Искр» планируют запустить осенью. До конца 2025 года планируют выпустить 4 тыс. новых моделей от волжского автогиганта.

Андрей Маркелов