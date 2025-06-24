Владельцем схрона в подвале отеля «Спутник» мог быть убитый криминальный авторитет

Найденный схрон с оружием в подвале гостиницы «Спутник» мог принадлежать криминальному авторитету Борису «Бобу Инкассатору» Иванову, сообщает 78.ru. Отель являлся собственностью и штаб-квартирой бывшего участника печально известной тамбовской группировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе 1999 года на Кантемировской улице двое неизвестных из автоматов изрешетили автомобиль Mercedes 500, за рулем которого находился Иванов. Авторитет погиб на месте, оба его охранника получили тяжелые ранения.

Боб Инкассатор был известен правоохранителям города на Неве с середины 80-х годов. Он дважды привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и мошенничество.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в подвале отеля нашли противотанковые гранаты, снайперскую винтовку Драгунова, 1,2 кг тротила, охотничий карабин с глушителем, зажигательную трубку с механическим воспламенителем и 447 патронов.

Андрей Маркелов