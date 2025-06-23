На «Автозаводе АГР» будут собирать три модели бренда GAC

На петербургском предприятии «Автозавод АГР» начнут выпускать три модели китайской марки GAC. Это два кроссовера и минивэн, пишут «Китайские автомобили».

Пока там производят машины Solaris. В августе прошлого года завод приступил к тестовой сборке двух кроссоверов GAC. Теперь идет получение ОТТС на три модели китайского бренда российской сборки.

Сам «Автозавод АГР» не подтверждал старт проекта. До этого в пресс-службе признавали, что предприятие изучает перспективы локализации производства. Первыми тремя моделями, выпускаемыми заводом, станут GS3 и GS8 и минивэн M8.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что LADA Iskra будут собирать на «Автозаводе Санкт-Петербург».

Татьяна Титаева