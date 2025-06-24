«Зенит» нашел нового тренера

Баскетбольный «Зенит» поменял главного тренера по истечении прошедшего сезона, в котором он не смог выиграть титул чемпиона Единой лиги ВТБ. Дальше команду поведет 47-летний словенский специалист Александер Секулич, подписавший с клубом контракт по схеме «1+1». Он сменил на посту рулевого сине-бело-голубых испанца Хавьера Паскуаля, под руководством которого «Зенит» достиг главных успехов в своей истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бывший главный тренер баскетбольной команды «Зенит» Хавьер Паскуаль Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Новый главный тренер баскетбольной команды «Зенит» Александр Секулич Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Следующая фотография 1 / 2 Бывший главный тренер баскетбольной команды «Зенит» Хавьер Паскуаль Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Новый главный тренер баскетбольной команды «Зенит» Александр Секулич Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Решение о смене тренера руководители «Зенита» приняли по окончании очередного сезона. В нем клуб из Петербурга, укомплектованный легионерами высокого уровня, дошел до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, где «рубился» с ЦСКА. Большинство экспертов ожидало победы «Зенита». Он и шел к ней, преодолевая сопротивление грозного соперника, победителя предыдущего розыгрыша. После третьего матча, выигранного в Москве 91:83, сине-бело-голубые повели в серии со счетом 2–1 (первая дуэль завершилась победой ЦСКА 82:80, затем «Зенит» взял реванш — 86:70). Но в следующей игре случился необъяснимый провал: сине-бело-голубые отдали матч, проиграв его 62:85. В пятой игре команда Паскуаля, казалось бы, перехватила инициативу, вела в заключительной серии с разницей 13 очков, но проиграла концовку, а с ней и матч — 84:89. В последней встрече ЦСКА уже не оставил петербуржцам шансов, снова перекидав их с большой разницей — 96:73. В итоге ЦСКА, возглавляемый греческим тренером Андреасом Пистиолисом, победил в серии 4–2 и забрал титул. «Зенит» остался без него третий сезон подряд: в предыдущем он тоже уступил армейцам Москвы, но только в полуфинале, до этого проиграл на той же стадии казанскому УНИКСу.

С поражением в финале Единой лиги ВТБ в «Зените» завершались эпоха, когда командой руководил испанский тренер Хавьер Паскуаль. Он возглавил клуб в 2000 году и впервые в истории вывел его в плей-офф Евролиги, где петербуржцы выступали очень успешно и были выбиты на второй стадии только испанской «Барселоной», которой потребовалось для победы пять матчей. В следующем сезоне — 2021/2022 — «Зенит» мог развить свой успех на международной арене, был близок к «Финалу четырех» Евролиги, но вмешались события на Украине, из-за которых российские клубы исключили из еврокубков.

Зато на внутренней арене «Зенит» взял свое — впервые стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв в семиматчевой серии тот же ЦСКА. К этому трофею клуб из Петербурга добавил титул чемпиона России. Также под руководством Паскуаля клуб выиграл Кубок России, два Суперкубка. Испанец стал рекордсменом «Зенита» по количеству матчей, которые провел во главе команды — их набралось 308. В 215 из них сине-бело-голубые праздновали победу.

Самый неудачный сезон под руководством тренера «Зенит» выдал два года назад, когда не сумел добраться до финала лиги, а в матче за третье уступил ЦСКА со счетом 1–4. В предыдущем сезоне клуб занял третье место, обыграв в схватке за него краснодарский «Локомотив-Кубань» 3–1. В этом сезоне Паскуаль собрал, как считают эксперты, лучший состав, в котором сильно играли не только американцы, но и российские игроки: Георгий Жбанов, Андрей Воронцевич, 36-летний Алексей Швед, усиливший команду по ходу чемпионата. Могли выиграть финал, сложись удачнее обстоятельства, но ЦСКА и его тренер Пистиолис были очень хороши. А Паскуаль растерял в финальной части сезона свою «магию», которая ранее помогала сине-бело-голубым «вытаскивать» концовки матчей и завоевывать титулы. Хотя в этом сезоне «Зенит» установил рекорд Единой лиги ВТБ, выиграв подряд 25 матчей. Такого не удавалось ни одной команде.

На смену 52-летнему тренеру из Испании «Зенит» позвал 47-летнего наставника Александера Секулича, который подписал с клубом контракт на один сезон с возможностью продления еще на один. Секулич успешно проявил себя в России, тренируя в течение двух лет «Локомотив-Кубань» — в сезоне 2022/2023 клуб под его руководством дошел до финала Лиги ВТБ, где уступил казанскому УНИКСу 1–4. Также Секулич приводил к чемпионскому титулы клубы в Словении (КРКА) и в Чехии (Нимбурк). Александер — действующий тренер сборной Словении, которая под его руководством впервые квалифицировалась на летнюю Олимпиаду (прошла в Токио в 2021 году) и сразу добралась там до полуфинала, в котором уступила очко Франции (89:90). За словенскую команду выступает атакующий защитник Лука Дончич, один из сильнейших баскетболистов мира — он защищает цвета «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА. Как объяснил председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев, Секулич был выбран главным тренером петербургской команды благодаря его успехам, а также потому, что его отличают современные подходы в работе и ярко выраженные амбиции.

К слову, баскетбольный «Зенит» — не единственный клуб из системы «Газпрома», который остался по итогам минувшего сезона без титула. Также не смогли победить в чемпионате футбольный «Зенит», волейбольный «Зенит», хоккейный СКА. В последнем Александру Медведеву пришлось расстаться с должностью председателя совета директоров. Зато впервые за 32 года выиграл чемпионский трофей гандбольный «Зенит» — его тоже возглавляет господин Медведев, как и женский футбольный «Зенит», который регулярно завоевывает трофеи.

Кирилл Легков