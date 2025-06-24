Дрозденко поручил переформатировать работу ЛГУ имени Пушкина до 1 августа

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с депутатами Законодательного собрания поручил до 1 августа проанализировать наиболее востребованные педагогические специальности в регионе для переориентации работы ВУЗов, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области 24 июня.

По словам господина Дрозденко, власти готовы потратить на это средства, главное — выучить учителей на те специальности, которые сейчас необходимы. На текущий момент сейчас регион больше всего нуждается в преподавателях русского языка, математики и физики.

«Мы можем переформатировать работу ЛГУ имени Пушкина. Надо посмотреть, может быть у нас есть какой-то перекос, может мы каких-то специалистов готовим больше чем надо»,— подчеркнул губернатор 47-го региона.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге 46,6% школьников поступают в колледжи после окончания 9-го класса, а после 11-го класса — 12%.

Андрей Маркелов