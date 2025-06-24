В Выборгском районе Петербурга открылось новое пожарное депо

В Выборгском районе Петербурга открыли новую пожарно-спасательную часть. В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания (ЗакС) Александр Бельский и начальник ГУ МЧС по городу Алексей Аникин, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Открытие приурочили ко Дню пожарной охраны Петербурга. Новое депо под номером 67 находится во 2-м Верхнем переулке.

«Хочу сказать слова благодарности правительству Санкт-Петербурга. С его поддержкой мы уверенно смотрим в будущее. Недавно принята соответствующая программа, и до 2040 года еще 33 пожарные части появятся в нашем городе»,— сказал Алексей Аникин.

В новом депо будут работать более ста пожарных. В ходе церемонии Александр Беглов вручил огнеборцам медали «За отвагу на пожаре», знаки отличия «За доблесть в спасении», а также благодарности губернатора.

В состав пожарно-спасательного гарнизона Петербурга входят 23 подразделения противопожарной службы города и 49 профильных подразделений федеральной службы. В 2024 году были введены в эксплуатацию пожарное депо и две спасательные станции на территории Красносельского района. В данный момент идет строительство трех депо в Выборгском, Красногвардейском и Курортном районах. На 2026 год запланировано строительство новой спасательной станции в поселке Саперный в Колпинском районе города.

Дарья Астанина