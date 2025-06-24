В ТРЦ «Галерея» открылся флагманский магазин «Петербургского дизайна»

В торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте открылась вторая и основная площадка в рамках проекта «Петербургский дизайн». На ней представлены товары более 40 ведущих брендов — локальных производителей одежды, обуви, аксессуаров и сувениров, которые получили наивысшие оценки в рейтинге участников проекта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Флагманский магазин расположен на третьем этаже ТРЦ и занимает площадь 575 кв. м. Пространство концептуально разделено на зоны, что позволяет эффективно представить товары для различных целевых аудиторий, отметили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Проект «Петербургский дизайн» представляет собой экосистему мер поддержки для дизайнеров и производителей легкой промышленности города на Неве. Его участники могут бесплатно размещать свои товары в торговых центрах и мультибрендовых магазинах, а также принимать участие в выставках и показах. С 2022 года к проекту присоединились более 450 брендов.

В текущем году прием заявок продолжается. Для участников доступны флагманский магазин в ТРЦ «Галерея», площадка в универмаге «Большой Гостиный двор», мультибрендовые магазины и отдельный pop-up store для производителей сувениров. Проект продлится до января 2026 года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что компания «Лемана ПРО» (бывший Leroy Merlin) открыла в своем магазине на улице Партизана Германа, 2 первую точку продаж интерьерных решений участников проекта «Петербургский дизайн».

Андрей Цедрик