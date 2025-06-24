WhatsApp исключают из Конгресса

В Палате представителей США запретили пользоваться WhatsApp. Мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена. Как отмечает Reuters со ссылкой на источники, управление по кибербезопасности увидело риски для пользователей из-за отсутствия прозрачности в том, как приложение защищает данные, а также из-за отсутствия шифрования. Теперь сотрудникам и членам Конгресса запрещено устанавливать мессенджер на любых устройствах, а также предписано удалить его, если он уже был установлен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вместо WhatsApp рекомендуется использовать приложения Microsoft Teams, Wickr от Amazon, Signal и Facetime. Решение о запрете мессенджера принималось на фоне эскалации глобальной военно-политический ситуации, отмечает политолог из Нью-Йорка Аркадий Сандлер: «Дональду Трампу нужна победа, он мечтает о Нобелевской премии мира, быть великим миротворцем. В последние пару месяцев по результатам израильской атаки и потом бомбежки Ирана Соединенными Штатами мы видим, насколько динамика утечки любой информации влияет. Успех этой операции против Ирана обеспечила информация, но это были все контролируемые утечки.

Это делается, чтобы дать шумовую завесу, которая привела к тем драматическим результатам, которые мы сейчас видим на Ближнем Востоке. С одной стороны, можно сказать, что это американская компания, но сейчас, судя по всему, все внимание опять будет направлено на взаимоотношения с Китаем. Поэтому я думаю, они стремятся прекратить все утечки, свести к минимуму все возможности прослушиваний тех или иных заинтересованных сторон».

Представитель компании Meta (запрещенная в России и признанная экстремистской) Энди Стоун заявил, что корпорация отвергает все обвинения со стороны властей. Впрочем, вряд ли решение Конгресса связано с желанием отомстить Марку Цукербергу из-за его политической позиции, считает американский политический аналитик Георгий Бардмессер: «Здесь никто ничего не блокирует, им просто говорят, мол, пользуйтесь другой какой-нибудь системой или мессенджером. В Конгрессе у каждой партии свои системы: не могут же республиканцы делиться с демократами информацией и наоборот. У каждой партии своя e-mail-система, мессенджеры, группы.

Это к Трампу никакого отношения не имеет. Конгресс сам решает, какими мессенджерами пользоваться. Конспирологии я в этом не вижу, это просто внутренние IT-вопросы».

Как отмечает издание Axios, ранее сотрудникам Конгресса уже запрещали использование на служебных гаджетах ряда приложений, в том числе продуктов китайской компании ByteDance, которой принадлежит TikTok. Кроме того, работникам госоргана разрешено использовать только платную версию ChatGPT.

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Леонид Пастернак