TikTok скроллит варианты

TikTok продолжит искать американских покупателей. Президент Дональд Трамп снова откладывает запрет соцсети: действие указа, который дает отсрочку на блокировку, продлят еще на 90 дней, сообщают в Белом доме. Ранее Конгресс обязал владельца площадки — компанию ByteDance — продать контрольный пакет акций американскому юрлицу. К моменту прошлого дедлайна в апреле Пекин должен был одобрить продажу приложения американским инвесторам, но передумал после введения Трампом новых тарифных пошлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Такая неопределенность с соцсетью сохранится и в дальнейшем, считает основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак. По его словам, Белый дом может использовать нерешенный вопрос с TikTok и в политических целях: «Китай просто не хочет продавать его, а американцы не могут закрыть сервис, потому что это повлечет общественное возмущение. Кроме того, через TikTok проходит достаточно большой поток денег для американского бизнеса, и там можно освещать огромное количество событий. А когда вы не блокируете площадку, но держите ее в подвешенном состоянии, у вас появляется рычаг для влияния, чтобы пользоваться им и договариваться о каких-то вещах для того, чтобы организовывать свое медиаосвещение. С учетом того, что Трамп сам по себе человек медийный и знающий, как работают социальные сети и как нужно хайпить, то он не будет убирать этот инструмент влияния, это просто нелогично.

То есть если ситуация будет так же продолжаться, то решение о запрете TikTok так и будет переноситься. А вот если что-то произойдет суперкритическое, что что создаст негативный фон для Америки, то тогда как раз можно отметить 90 дней и сразу же ударить по TikTok, при этом создав из этого целый фурор, хорошую политическую новость. Это же просто инструмент влияния в первую очередь. А если все будет нормально, то будут пробовать, наверное, договариваться. Так что, думаю, что это не последние 90 дней, которые будут продлеваться».

Теперь у TikTok есть время на поиски покупателя до сентября. Курировать переговоры с потенциальными инвесторами будет вице-президент Джей Ди Вэнс. Ранее Трамп отметил, что сделка может потребовать одобрения в Пекине. Президент надеется, что правительство Китая в конечном итоге согласится на нее. Среди возможных покупателей соцсети СМИ называли компании Amazon, Perplexity и Oracle. В то же время в дополнительных владельцах TikTok ByteDance не заинтересована, считает президент TWIGA Communication Group Александр Оганджанян:

«Этот ресурс очень сильно может влиять на миропонимание людей, которые им пользуются. Именно это беспокоит американцев.

А с другой стороны, они не могут его просто взять и закрыть, как вначале хотел сделать Трамп. Граждане с этим живут, и им это нравится, это, в общем-то, очень большая и значительная часть той жизни, которая сегодня существует. Вот просто так взять и запретить площадку достаточно сложно.

Полагаю, что это сложные переговоры, потому что нынешние владельцы TikTok не горят желанием избавляться от ресурса. Я не думаю, что для них вопрос денег самый важный на сегодняшний день. Очень многое будет зависеть от взаимоотношений той компании, которая купит актив, с властями страны».

Трамп откладывает запрет TikTok в США уже в третий раз. В марте президент сообщал о четырех возможных покупателях, имена их он не раскрыл.

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Егор Парфенов