Суд удовлетворил иск о возврате государству участка на набережной в Воронеже

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск прокуратуры к региональному министерству имущественных и земельных отношений и ООО «ВТК-транс» об оспаривании договора аренды и возврате в публичную собственность участка по адресу набережная Массалитинова, 1л в Воронеже. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как установил суд, департамент имущественных и земельных отношений области без торгов предоставил в 2016 году коммерческой организации участок, разрешенный к использованию для проектирования и строительства лодочной станции. В 2020 году дополнительным соглашением был изменен арендатор.

В феврале 2021 года срок договора истек, но он не был расторгнут без оснований для продления. При этом арендатор получил разрешение на строительство лодочной станции только в июле 2024 года и работы не выполнил. В марте 2025 года прокуратура обратилась в суд.

В мае новоусманский райсуд Воронежской области удовлетворил иск местной райадминистрации об изъятии у 30 человек земельных участков, фигурировавших в уголовном деле дочери экс-главы Новоусманского района Владимира Чернышова Любови Овчинниковой.

Юрий Голубь