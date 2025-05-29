Землю уводят из-под ног

Новоусманский райсуд Воронежской области удовлетворил иск местной райадминистрации об изъятии у 30 человек земельных участков, фигурировавших в уголовном деле дочери экс-главы Новоусманского района Владимира Чернышова Любови Овчинниковой. Два года назад при вынесении приговора земли, которые они вывели из госсобственности с помощью мошеннической схемы, оставили нынешним владельцам. Из-за неуплаты взысканного с осужденных ущерба в 18 млн руб. власти инициировали процесс по возврату земли, фигурировавшей в деле. Представители ответчиков, среди которых есть известные в регионе лица, не согласились с решением суда, указывая на пропуск исковой давности, и подали апелляционные жалобы.

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения, считает суд

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Новоусманском райсуде завершилось рассмотрение иска местной администрации к 30 гражданам, собственникам земельных участков в Новой Усмани, фигурировавших в уголовном деле дочери экс-главы Новоусманского района Владимира Чернышова Любови Овчинниковой и бывшей руководительницы отдела по управлению муниципальным имуществом района Лилии Киреевой. В 2023 году они были приговорены за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) к реальным срокам в 6 и 5 лет колонии, вину они не признали, приговоры были отсрочены до исполнения их детям 14 лет.

Еще два фигуранта дела Степан Старосветский и Ольга Степанова получили условные сроки, они признали вину.

Рассмотрев уголовное дело, суд установил, что подсудимые в 2012–2017 годах находили «льготников» (инвалидов, ветеранов труда и боевых действий), имевших низкий доход и право на бесплатное получение муниципальных земельных участков, и ставили их на учет. Затем им как льготникам формально выдавали участки земли, которые участники мошеннической схемы впоследствии продавали третьим лицам по рыночной цене. В качестве вознаграждения льготники получали небольшие суммы. Таким образом из госсобственности вывели земли общей стоимостью 18 млн руб. Вынеся приговор, два года назад суд оставил земельные участки у нынешних собственников, а с осужденных взыскал полную сумму ущерба.

К середине прошлого года в счет возмещения материального ущерба с осужденных взыскали порядка 1 млн руб.

В сентябре администрация подала в райсуд иск к нынешним собственникам земель. В заявлении об истребовании участков указано, что поскольку спорные участки не предоставлялись на законном основании, то никаких сделок в отношении них не должно было совершаться. Ответчиками по иску выступили 30 человек, владеющие участками примерно по 10-15 соток на разных улицах Новой Усмани. Среди них — бывший сенатор от региона Борис Преображенский, сын экс-вице-губернатора Геннадия Макина Сергей, бывший глава Новоусманского района Владимир Чернышов, а также несколько предпринимателей. Некоторые из них выкупили свои земли по цепочке через третьих лиц, кто-то для покупки использовал кредитные средства. На нескольких участках построены жилые дома. Прокуратура поддержала требования администрации.

В суде ответчики просили отклонить требования об изъятии у них земель, указывая, что они являются добросовестными покупателями, а трехлетний срок исковой давности давно истек.

С точки зрения нынешних владельцев, чиновники должны были узнать о нарушении прав администрации на землю с момента возбуждения региональным Следственным комитетом уголовного дела о мошенничестве в 2017 году.

Аргумент истца о выбытии участков из владения муниципалитета «помимо его воли» также был поставлен под сомнение, так как решение о первоначальной передаче льготникам земель принимались не одним человеком, а комиссией.

Рассматривая дело, суд встал на позицию истца. Как сказано в решении об изъятии земельных участков в пользу администрации, ссылка ответчиков на свою добросовестность не имеет правового значения, так как собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Срок исковой давности, по мнению суда, тоже не был нарушен, так как приговор по уголовному делу о незаконном отчуждении вступил в силу в конце 2023 года.

Решение в законную силу не вступило. Ответчики подали на него апелляционные жалобы, которые пока не рассмотрены.

Юрист, представлявший двух ответчиков по иску администрации и пожелавший остаться неназванным, считает, что, требуя возврата участков, администрация получает неосновательное обогащение — и денежную компенсацию, и участки в натуре. К тому же, по его мнению, в случае возврата земель возникнет правовая неопределенность в отношении расположенных на них жилых домов. «Поведение администрации в течение последних десяти лет давало основание всем собственникам участков полагаться на законность своего владения. С легкой руки руководства участки поменяли свое назначение, им были присвоены новые адреса, а дома введены в эксплуатацию. Если полагаться на логику истца, то ни один покупатель не может быть уверен в безопасности сделки, так как проверить всю историю владения объектом недвижимости не представляется возможным»,— сказал собеседник «Ъ-Черноземье». Он подчеркнул, что суд, по его мнению, должен рассматривать спор с позиции добросовестности приобретения недвижимости каждым из нынешних владельцев.

6 мая Конституционный суд (КС) РФ вынес постановление по аналогичному спору, в процессе которого администрация Судака (Республика Крым) добилась изъятия у нынешнего собственника квартиры, приватизированной с нарушениями предыдущим владельцем. КС установил, что, даже если решение о приватизации признано незаконным, это еще не дает оснований для истребования его у добросовестного приобретателя. По мнению представителя ответчиков из Новой Усмани, позиция КС солидарна с их позицией.

В администрации Новоусманского района рассказали «Ъ-Черноземье», что после вступления в законную силу решения суда распорядятся земельными участками в соответствии «с действующим законодательством РФ».

В чем обвиняли дочь бывшего главы Новоусманского района https://www.kommersant.ru/doc/4227294

Как Конституционный суд заступился за добросовестных покупателей https://www.kommersant.ru/doc/7754673

Сергей Толмачев