Финляндия завершила строительство второго участка забора на границе с РФ

Строительство второго участка 200-километрового забора на границе Финляндии с Россией завершено, сообщило финское издание Yle. Оставшиеся участки забора в пограничной зоне Кайнуу и Северной Похьянмаа будут готовы к концу года.

Как пишет Yle, Финляндия завершила строительство участка на контрольно-пропускном пункте «Вартиус» в финском городе Кухмо.

200 км — заявленная длина забора — это около 15% всей длины финско-российской границы, составляющей почти 1,3 тыс. км. Власти Финляндии решили укрепить границу после ввода российских войск на Украину. Подготовительные работы начались осенью 2023 года. В марте 2024-го для ускорения строительства правительство выделило €74 млн. В сентябре того же года высоту ограждения увеличили на полметра — до 3,5 м, а затем решили увеличить еще на метр. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей.

Лусине Баласян