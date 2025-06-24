«Северский» настрелял на долгий срок

В Московской области к 24 годам колонии приговорен Андрей Воронин, участник группировки «Северские», в конце 90-х — начале 2000-х державшей под криминальным контролем Сергиев Посад. На счету банды, по данным правоохранителей, более трех десятков убийств, Андрею Воронину инкриминировалось участие в пяти из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Воронин

Фото: Прокуратура Московской области Андрей Воронин

Фото: Прокуратура Московской области

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Воронина. Он признан виновным в участии в вооруженной банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ), убийствах (п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушениях на убийство (ч. 3 ст. 30 и п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

По версии Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, с которой согласился суд, Андрей Воронин в период с 2006 по 2019 год, будучи активным участником группировки «Северские», непосредственно участвовал в убийствах пяти человек, совершенных в Подмосковье и Костромской области, а также в двух покушениях. Жертвами бандитов становились по большей части отказывавшиеся платить дань предприниматели, но в нескольких случаях расправлялись со своими же при разделе сфер влияния в Сергиево-Посадском районе.

Кроме того, говорится в деле, подсудимый «незаконно приобретал и хранил огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, помогал скрывать следы преступлений, осуществлял иные действия в интересах банды».

В прениях гособвинитель из прокуратуры Московской области акцентировала внимание суда на «циничном характере совершенных подсудимым преступлений, их жестокости, бесспорной опасности для общества, мотивов, которые им двигали при совершении преступлений, неоспариваемом осознанном и длительном участии в составе банды». Суд согласился с ее доводами и приговорил Андрея Воронина к 24 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. От пожизненного заключения его, видимо, спасло то обстоятельство, что по ряду эпизодов вышли сроки давности.

ОПГ «Северские» была создана в Сергиевом Посаде в 1997 году. Название свое получила по работавшему тогда в городе ресторану «Север», где поначалу собирались участники группировки. Первым ее лидером был Виктор Лазовский. В банду набирали фактически всех желающих, тем, у кого был опыт службы в армии, поручали силовые акции, в том числе устранение конкурентов и несговорчивых коммерсантов. В лучшие для ОПГ времена на вооружении у нее имелись около полусотни единиц огнестрельного оружия и гранаты.

Действовала группировка вполне традиционно — «крышевала» предпринимателей, отнимала бизнес у тех, кто не хотел идти под ее покровительство, занималась вымогательствами и тому подобным.

В общей сложности на счету ОПГ, в которую в разное время входило около 20 человек, по подсчетам правоохранительных органов, порядка трех десятков убийств и покушений, а также других тяжких преступлений, причем первой их жертвой стал один из участников группировки, у которого произошел конфликт с Виктором Лазовским. Кстати, и сам лидер ОПГ, телохранителем которого, по некоторым данным, являлся Андрей Воронин, был убит в 2009 году в результате внутренней разборки в группировке. Его вместе с сожительницей убили на даче. После него «Северских» возглавил Дмитрий Гладышев.

Поначалу уголовные дела по фактам преступлений, совершенных группировкой, расследовались по отдельности, и только в 2019 году их объединили в одно производство. Бывшие члены группировки Алексей Воронин, брат Андрея Воронина, и некоторые другие уже получили длительные сроки. Дмитрий Гладышев вскоре после задержания покончил с собой. Андрею Воронину долгое время удавалось скрываться, он числился в розыске. В октябре 2023 года Тверской суд столицы заочно его арестовал, а уже в декабре того же года правоохранители вычислили его и задержали.

Александр Александров