Торгово-развлекательный комплекс «Небо» в Мурино откроют 17 мая

Торговый комплекс «Небо» в Мурино планируют открыть для посетителей 17 мая, сообщают «Ведомости». Общая площадь объекта составляет 38,6 тыс. кв. м., арендопригодная — 25,7 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт ТРК «Небо» Фото: Официальный сайт ТРК «Небо»

По состоянию на конец марта заполняемость «Неба» составила 75%. Среди наиболее крупных арендаторов торгового центра числятся Hoff, «Перекресток», «М.Видео», «Детский мир», «Рив Гош», «Магнит косметик», семейный развлекательный центр «Скалалэнд» и фитнес-клуб DDX Fitness.

Строительство ТРК велось с 2022 года, изначально его планировали открыть в конце 2023 года. «Небо» станет вторым крупным торговым комплексом в Мурино после «ЭкоПарка», арендопригодная площадь которого составляет 18 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 9 мая петербуржцы не могли попасть в торговые комплексы, расположенные в центре Петербурга. Они не работали вплоть до окончания шествия «Бессмертного полка».

Андрей Маркелов