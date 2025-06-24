Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов

Президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для дропперов — посредников в мошеннических операциях с кражей денег с банковских карт. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Изменения дополняют ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Согласно новым положениям, дропперы будут нести ответственность:

За передачу из корыстных побуждений своей банковской карты или доступа к ней для совершения неправомерных операций — штраф до 300 тыс. руб. или обязательные работы до 480 часов, также возможно наказание до двух лет в виде исправительных работ или ограничения свободы на тот же срок;

За манипуляции с чужими банковскими картами — штраф от 300 тыс. до 1 млн руб., принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Клиент банка, который впервые совершил преступление, будет освобожден от уголовной ответственности, если активно способствует раскрытию и расследованию преступления. Также ему необходимо добровольно сообщить о лицах, совершивших другие преступления с помощью этой карты.

Екатерина Отрашкевич