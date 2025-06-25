Госдума увеличивает штрафы за несообщение в военкомат о смене места жительства

Госдума приняла 24 июня во втором и третьем чтении проект поправок к КоАП РФ, в разы увеличивающих штрафы за несообщение в военкомат информации о смене места жительства. Проект поправок к ст. 21.5 КоАП РФ о неисполнении гражданами обязанностей воинского учета в феврале 2025 года внесли в Госдуму 12 депутатов (все — ЕР), включая главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова. Сейчас по ч. 2 этой статьи граждан могут оштрафовать на 1–5 тыс. руб. за несообщение в военкомат сведений об изменении семейного положения, образовании и переезде на новое «место пребывания» без оформления регистрации. Депутаты предложили выделить несообщение о переезде в отдельную часть ст. 21.5 КоАП РФ, определив для нее вилку штрафов в 10–20 тыс. руб.

Отметим, что по закону РФ «О воинской обязанности и военной службе» граждане должны встать на учет в военкомате по месту жительства или при переезде на срок свыше трех месяцев. Действующие санкции за нарушение этого правила авторы законопроекта сочли «незначительными», приведя статистику со ссылкой на данные Минобороны. Так, в 2023 году к ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ были привлечены около 47 тыс. человек. При этом около 18 тыс. граждан отделались предупреждением, а 28,7 тыс. человек были оштрафованы в основном за несообщение о переезде (как раз на 1–5 тыс. руб.).

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в марте 2025 года, при этом к нему были замечания у правительства РФ (см. “Ъ” от 25 марта 2025 года). В частности, в Белом доме указали, что парламентарии должны поправить еще и ст. 3.5 КоАП РФ, которой устанавливается максимальный размер штрафа для граждан — в 5 тыс. руб. В этой же статье прописаны и исключения из этого правила. Соответствующие правки в итоге были внесены в законопроект.

Александр Воронов