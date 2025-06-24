Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда. Текст документа представлен на сайте официального опубликования нормативных актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Закон был разработан по поручению Владимира Путина. Он направлен на развитие физической культуры и спорта до 2036 года и предусматривает создание условий для занятий детско-юношеским и массовым спортом, строительство новых спортивных объектов и сооружений. Также сообщается, что в задачи фонда войдет распределение денежных поступлений от букмекерских контор на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

Управлять фондом будет Министерство спорта России. Отмечается, что он создается без ограничения срока деятельности и не может быть признан банкротом.

Подробнее о фонде — в материале «Ъ» «Ставки спортивного главнокомандования».

Таисия Орлова