Песков: глава МИД Ирана не обсуждал с Путиным план атаки на базу США в Катаре

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле не обсуждал план атаки на военную базу США в Катаре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, об этом речь не заходила. Если вы помните, еще до вчерашней встречи с Аракчи из Ирана мы слышали много заявлений, в том числе на официальном уровне, о том, что ответ обязательно последует. Поэтому, собственно, это было анонсировано»,— сказал представитель Кремля журналистам.

22 июня США присоединились к израильской операции против Ирана: американские ВВС ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иранские власти пообещали дать ответ на атаку. Как писал Reuters, за несколько часов Иран проинформировал США через два дипломатических канала об ударе по американской базе в Катаре. В результате атаки на авиационную американскую базу Аль-Удейд никто не пострадал, cообщал Пентагон.

Лусине Баласян