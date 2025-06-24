Предполагаемого московского «вора в законе» этапировали в Нижний Новгород

В нижегородское СИЗО-2 был заключен 53-летний Алексей Иванов, которого в мае сотрудники уголовного розыска задержали в Новой Москве и затем этапировали по месту расследования. Параллельно в Нижнем Новгороде и столице были задержаны еще 18 человек, подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности в составе ОПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Алексея Иванова обвинили в причастности к деятельности нелегального казино, которое действовало на Рождественской улице. По данным правоохранительных органов, он является «вором в законе» Лехой Московским со связями в криминальном мире и в дальнейшем ему может быть предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Защита обвиняемого отрицает его криминальный статус. По словам адвоката Алексея Скворцова, его подзащитный не имел никакого отношения к воровскому миру и вел добропорядочный образ жизни. «Он отец четверых детей, занимался бизнесом, никогда не имел контактов с преступными авторитетами, и намерен доказать свою невиновность», — сообщил защитник, добавив, что на решение суда об аресте обвиняемого подана апелляционная жалоба.

Иван Сергеев