Нижегородский минград опубликовал проект КРТ на Панина и Республиканской

Минград Нижегородской области 23 июня 2025 года опубликовал проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Республиканской, Панина, Полтавской и Высоковского проезда в Нижнем Новгороде.

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Площадь охватывает 23,1 га — это четыре квартала, застроенные в основном деревянными двухэтажными домами 1930-50 годов и незарегистрированными хозпостройками. Также там находятся жилые комплексы «Высоково» и «Орбита». На этой территории планируют выделить под КРТ три контура на общей площади 3,34 га, где предусмотрено строительство девяти многоэтажных домов, детского сада и небольшой поликлиники.

Максимальная высота новой застройки — 18 этажей, объем строительства — 72,78 тыс. кв. м, коэффициент плотности застройки — 2,68.

Для будущего строительства планируется снос 26 объектов недвижимости, включая 21 жилой дом. Это дома №№1/18, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10 по Высоковскому проезду; №№29, 31 по улице Ижорской; №45/18 по улице Полтавской; №№20А, 20Б, 20В, 20Г по улице Республиканской; №№20, 22, 24, 26/12 по улице Панина. Семь из этих домов аварийные, еще 14 — нет. Жильцы последних вправе проголосовать за то, чтобы не участвовать в проекте КРТ, тогда их дома сносить и расселять не будут.

Также планируется снос гаража в Высоковском проезде, 8, административного здания и склада на Ижорской, 33 и гаража на улице Панина, 20.

Проект поделен на три очереди. В рамках первой должны построить четыре многоквартирных дома; в рамках второй — еще три дома и детский сад на 200 мест, в рамках третьей — поликлинику на 100 посещений в сутки и еще два дома. Предельный срок реализации проекта составляет семь лет.

Как писал «Ъ-Приволжье», начальную стоимость на право реализации этого проекта КРТ ранее предварительно оценили в 12,4 млн руб.

Галина Шамберина