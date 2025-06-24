РФС зафиксировал рекордную чистую прибыль с момента введения санкций

Российский футбольный союз (РФС) зафиксировал чистую прибыль в размере 1,82 млрд рублей за 2024 год, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в организации. Этот показатель стал рекордным с момента введения санкций в 2022 году.

В 2022 году из-за начала спецоперации на Украине Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. В 2023 году организации сообщили, что ограничения не будут сняты до окончания СВО.

Для сравнения, в 2023 году чистая прибыль РФС составила 1,24 млрд руб., а в 2022-м — 1,36 млрд руб. В 2021 году, до введения санкций, этот показатель был равен 3,3 млрд руб. Согласно данным отчета о финансовых результатах, выросла выручка РФС. В 2024 году зафиксирован показатель 7,99 млрд руб., в 2023 и 2022 годах — 7,15 и 5,36 млрд руб. соответственно.

23 июня пресс-служба РФС сообщила, что исполком организации согласовал годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2024 год.

Таисия Орлова