Праздник на выпуск

Шоколадные фонтаны на 90-м этаже, яркие цвета, костюмы оверсайз, платья в стиле Твигги, банты и рюши — недавние старшеклассники готовятся к выпускному вечеру. Родителям по традиции придется изрядно раскошелиться: собрать образ для юноши в этом году обойдется в полтора раза дороже, чем для выпускницы. Зато девушки компенсируют недостачу за счет причесок, макияжа и аксессуаров, во всяком случае, об этом говорит аналитика продавцов одежды. В трендах этого года вместе со стилистами и организаторами вечеринок для пока еще школьников разбирался Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В массовом сегменте костюм для юноши в среднем стоит 23,5 тыс. руб., наряд для девушки — 15,5 тыс. руб. Стоимость total-look за год в мужской категории изменилась на 5%, а в женской — на 8%. К таким выводам пришли аналитики компании Lamoda. В трендах, с одной стороны, простота и легкость, с другой, броские и яркие детали, отметила куратор программ Британской высшей школы дизайна Розмари Турман: «Первое направление — женственный и элегантный образ в стиле 1950-х. Во-вторых, я бы точно сказала о так называемом coquette core с обилием рюш и бантиков.

И абсолютный противовес всему этому — тренд на минимализм, который сочетает в себе металлические цвета и достаточно лаконичные силуэты, но при этом не менее яркие».

Врываться во взрослую жизнь под звуки нестареющего вальса 11-классникам предстоит ярко, возможно, с перьями и при этом, отдавая дань классике, рассуждает о трендах стилист Emirates Fashion Week Валерия Малькова: «Цвета — лимонный, лавандовый, персиковый, мятный. Асимметричный крой, платья-жакеты с разрезами, объемными рукавами и акцентом на талию или, наоборот, в стиле Твигги. Можно обратить внимание на какие-то акцентные нарядные кроп-топы. Главное — не переборщить».

Мужской образ в этом году как бы намекает на перспективу дальнейшего карьерного роста, продолжает Валерия Малькова: «Кстати, один из трендов — это оверсайз. Костюм как будто бы чуть-чуть великоват, как будто бы чуть-чуть длиннее рукав или брюки.

Total-look вместе с аксессуарами обойдется в 50-70 тыс. руб.».

Число проданных костюмов в преддверии бала старшеклассников в сравнении с 2024-м выросло на 100%, а их средняя стоимость снизилась на 13%. Цветы в этом году не только для учителей, но и в качестве отдельного нетривиального аксессуара для дерзких и амбициозных, обратила внимание глава цветочного направления группы компаний «Горкунов» Светлана Горкунова: «Смелые девушки выбирают монобукеты из редких растений, таких как срезанный антуриум. Они достаточно яркие и очень красиво смотрятся».

Менее чем за неделю до действа топовые площадки в Москве уже заняты, рассказал представитель компании Daily Double Михаил Балабин. По его словам, выпускникам после официальной части предлагают многоступенчатую программу праздника: «Гуляем три дня. Используются красные ковровые дорожки в стиле "Оскара". 90-й этаж, башня "Федерация" — это самая высокая ивент-площадка на сегодняшний день, 25 тыс. руб. В стоимость входят шоколадные фонтаны — конструкция, на которой растапливается наивкуснейший десерт. Выпускник либо родитель опускает шпажку с фруктом либо мармеладом в фонтан и лакомятся. Дальше "Екатерининский Парк Холл" — для любителей старинных беседок, ротонд. В этой локации есть возможность наблюдать красивую подсветку парка».

Несмотря на аншлаги, организаторы прощальных вечеринок сетуют, что прибыльность таких мероприятий снижается. Но это отдельный тренд последних лет, пояснил Михаил Балабин: «Не скажу, что цены подросли. Пять-семь лет назад рентабельность была 50%, а то и 60%. На сегодняшний день еле-еле доходим до 20%. Но если перегнуть со стоимостью, то спроса не будет».

В Москве 640 тыс. 11-классников будут внедрять выпускные тренды в жизнь уже в предстоящий уикенд.

Станислав Крючков