Студенты колледжей расставили приоритеты

На первых местах в рейтинге наиболее привлекательных работодателей для студентов ссузов, который составила компания FutureToday, оказались «Яндекс» (MOEX: YDEX), VK (MOEX: VKCO) и DNS. В целом же будущим соискателям со средним профессиональным образованием (СПО) важны гибкий график, технологическое лидерство и дружный коллектив потенциального работодателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Компания FutureToday представила первый рейтинг работодателей, основанный на мнении студентов ссузов. В опросе участвовали свыше 22 тыс. человек из 665 колледжей по всей России. Напомним, выпускники учреждений среднего профессионального образования — растущая категория потенциальных соискателей, в том числе благодаря запуску федерального проекта «Профессионалитет», с помощью которого правительство модернизировало несколько десятков колледжей в разных регионах страны. Спрос на них со стороны работодателей, стагнировавший несколько лет, вырос после 2022 года, когда во многих сегментах производства начались процессы импортозамещения.

Теперь многие компании жалуются на нехватку таких выпускников, и в перспективе она будет только расти.

Так, по прогнозу ЦМАКП, до 2035 года избыток выпускников вузов составит примерно 2,7 млн человек, а вот выпускников колледжей и училищ будет, наоборот, дефицит — 3,6 млн человек.

Это произойдет даже с учетом того, что в последние несколько лет число выпускников двух типов образовательных учреждений постепенно сравнялось — за пять лет численность выпускников СПО выросла на 17%, а выпускников ВПО — на 11%.

Привлекательность СПО в глазах абитуриентов, как следует из результатов опроса, связана с возможностью быстрее получить профессию и начать работать (эту причину назвал 41% респондентов). На втором месте (36%) — привлекательность именно тех профессий, по которым готовят организации СПО. На третьем месте — страх перед ЕГЭ: почти треть респондентов выбрали ссуз, чтобы не сдавать единый государственный экзамен (31%).

Подавляющее большинство респондентов (88%) поступили в колледж после девятого класса.

Тех, кто пошел получать среднее профессиональное образование после завершения одиннадцатого класса, немного (11%). Решение о продолжении обучения в колледже студенты принимают либо во время обучения в выпускном классе (38%), либо уже после его окончания (30%). Только 22% респондентов приняли решение об обучении в колледже более чем за год до поступления.

При этом, несмотря на то что студенты поступают в ссузы, чтобы быстрее получить профессию и начать работать, их вовлеченность в раннюю профориентацию оставляет желать лучшего. Так, только 44% респондентов участвовали в карьерных мероприятиях работодателей, таких как презентации, дни карьеры, экскурсии на производство и т.п. Среди студентов выпускного курса эта доля несколько выше (52%), но тоже далека от полного покрытия.

Ключевые факторы выбора работодателя у студентов ссузов оказались следующими — это баланс работы и личной жизни (68%), возможность гибкого графика (61%) и дружный коллектив (58%).

По их мнению, наиболее привлекательным работодателем является «Яндекс» — его выбрали 17,8% респондентов. На втором месте — VK (15,4%), на третьем — DNS (10,3%), причем DNS вошла в топ-3 как среди юношей, так и среди девушек. Далее следуют Ozon (9,6%) и «Газпром» (8,7%). В десятку попали Huawei, «Золотое яблоко», «Газпром нефть», «Сбер», Wildberries и РЖД. Рейтинг целевых аудиторий, где учитывались приоритетные сегменты колледжей, возглавила РЖД (36,7%), следующие строчки заняли VK, СИБУР, ВТБ и Альфа-банк.

Анастасия Мануйлова