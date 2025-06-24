Больного раком экс-депутат парламента Приморья не освободили из колонии

Ленинский районный суд Владивостока отказался освободить экс-депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова от отбывания 13-летнего наказания в колонии строгого режима, несмотря на онкологическое заболевание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Самсонов

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Артем Самсонов

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Медицинская комиссия подтвердила наличие у Самсонова заболевания, входящего в утвержденный правительством перечень болезней, препятствующих отбытию наказания. В медзаключении также указано о невозможности проведения лечения по месту отбытия наказания»,— сообщила адвокат Артема Самсонова Наталья Касилова.

Против освобождения экс-депутата выступил представитель прокуратуры. В сентябре 2022 года Советский райсуд Владивостока признал Артема Самсонова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В качестве наказания Самсонову назначено 13 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока депутат Самсонов демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». В ходе следствия и суда политик наотрез отказывался признать себя виновным. Он настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре.

27 февраля 2023 года, рассмотрев жалобу защиты, Приморский краевой суд отменил обвинительный приговор суда первой инстанции и направил материалы дела в тот же Советский райсуд на новое рассмотрение, но в ином составе судей. С решением крайсуда не согласилась прокуратура, обжаловавшая его в вышестоящей судебной инстанции. В мае Девятый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу надзорного ведомства, отменил решение крайсуда и направил материалы дела на новое апелляционное рассмотрение. 14 июля 2023 года Приморский краевой суд подтвердил обоснованность приговора суда первой инстанции.

Алексей Чернышев, Владивосток