В Абхазии сотрудницу Минтуризма уволили из-за оскорбления туристов

Начальник лицензионного отдела Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая уволена по решению главы ведомства. Об этом сообщается на сайте президента республики Бадра Гунба.

«Я, как и подавляющее большинство абхазов, очень разочарован заявлением, сделанным должностным лицом Министерства туризма в отношении наших гостей»,— сказал президент.

По словам президента, народ Абхазии всегда отличался своим гостеприимством. И такая ситуация наносит ущерб имиджу страны, считает он. Бадра Гунба рассказал, что республику ежегодно посещают миллионы туристов. И он рассчитывает, что их не разочарует высказывание госпожи Лакербая.

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором чиновница заявила, что большинство туристов тратит мало денег во время пребывания в стране. Кристина Лакербая объяснила, что государство хочет, чтобы туристы покупали сувениры и сельскохозяйственную продукцию, а не «Дошираки». По ее словам, гости Абхазии, не приносящие необходимый доход региону, не нужны в республике.

Екатерина Отрашкевич