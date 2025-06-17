По делу о незаконной миграции задержаны двое петербуржцев и иностранец-нелегал

Сотрудники регионального ГУ МВД по подозрению в организации очередного канала незаконной миграции задержали в Красногвардейском районе Петербурга двоих ранее судимых жителей города и иностранца-нелегала. Как сообщили в главке, задержанные — 36-летний мужчина и его 43-летняя соучастница, а также 27-летний гражданин центрально-азиатского государства, прибывший в 2019 году в РФ на заработки и до настоящего времени проживающий без регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По предварительным данным, злоумышленники подыскивали иностранцев, подлежащих постановке на миграционный учет по месту пребывания, и получали от них документы. Затем они вносили в официальные бланки уведомлений заведомо ложные сведения о фактическом нахождении приезжих по некоему адресу в Петербурге и представляли подложные документы в госорганы, осуществляющие выдачу разрешений на временное пребывание.

С помощью такой схемы на миграционный учет в Петербурге были поставлены не менее трех иностранных граждан, выходцев из государств Средней и Центральной Азии. За фиктивную поставку на учет мигранты-нелегалы платили фигурантам по 4,5 тыс. рублей каждый.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время они находятся в СИЗО, уточнили в полиции.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что сотрудники МВД задержали двух организаторов канала незаконной миграции в Ленобласти.

Андрей Цедрик