Прокуратура Воронежа подала иск к мэрии из-за стройки МКД с нарушениями

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск прокуратуры Воронежа к мэрии облцентра с требованием отменить разрешение на строительство многоквартирного дома (МКД) на улице 5 Декабря, 31. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ближайшее судебное заседание назначено на 19 августа.

Застройщиком выступает местное ООО «СЗ "Эталон"» Игоря Корчинова. Разрешение на строительство было выдано 25 октября 2024 года.

В конце февраля воронежская инспекция государственного строительного надзора выявила многочисленные нарушения при строительстве объекта. В частности, речь шла о том, что на стройке отсутствует часть шпунтового ограждения со стороны жилых домов по улицам Гродненская и 5 Декабря, также нет распорки на выполненном ограждении.

По данным единой системы жилищного строительства РФ, «Эталон» возводит 11-этажный кирпичный дом с жилой площадью 13,05 тыс. кв. м. МКД рассчитан на 185 квартир, в нем будет три подъезда. Ввести дом в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2027 года. Проектная стоимость строительства — 2,7 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Эталон"» зарегистрировано в Воронеже в 2013 году для деятельности заказчика-застройщика, генподрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и владелец — Игорь Корчинов. В 2024 году общество сработало с нулевой выручкой и чистой прибылью в 83 тыс. руб.

Егор Якимов