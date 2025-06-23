Алмазные россыпи из очечника

Как стало известно “Ъ”, фигурант громкого уголовного дела о незаконном обороте драгкамней Валентина Матющенкова похищала алмазы из ПАО АК АЛРОСА, пряча их в свой очечник. Затем, по данным ФСБ, сырье через цепочку посредников оказывалось в ООО ADM Diamonds — это предприятие по огранке бриллиантов, которое около шести лет назад было торжественно открыто премьер-министром Армении Николом Пашиняном, контролируется депутатом национального парламента, а также двумя братьями, давно разыскиваемыми за контрабанду. В самом ООО связь с расхитителями отрицают.

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Фото: ФСБ России Валентина Матющенкова

Фото: ФСБ России

По данным “Ъ”, удовлетворив ходатайства СКР, Савеловский райсуд отправил на два месяца в СИЗО сотрудницу ПАО АК АЛРОСА Валентину Матющенкову, ее сына Алексея Матющенкова, а также предпринимателей — граждан России и Армении Армена Петросяна и Армана Саакяна. Впоследствии господ Матющенковых, признавших вину и ставших активно сотрудничать со следствием, перевели под домашний арест.

Все фигуранты входили в преступную группировку и обвиняются в зависимости от роли каждого в краже в особо крупном размере, а также в незаконном обороте драгкамней (ч. 4 ст. 158 и ч. 5 ст. 191 УК РФ).

Следствие установило, что господа Матющенковы через общих друзей несколько лет назад познакомились с господами Петросяном и Саакяном, скупавшими драгкамни. В дальнейшем Валентина Матющенкова, испытывавшая материальные затруднения, договорилась с уроженцами Армении, что будет передавать им алмазное сырье. Доступ к нему женщина имела, поскольку работала экспертом второй категории цеха сортировки и комплектации алмазного сырья филиала ПАО — «Единой сбытовой компании АЛРОСА».

Фигурантку, как сообщили в ФСБ, сотрудники которой занимаются оперативным обеспечением расследования, задержали с поличным, когда она выносила с территории АЛРОСА партию похищенной алмазной крошки (борт) общим весом около 250 карат, оцениваемую почти в 2 млн руб.

По данным “Ъ”, краденое женщина спрятала в футляр для очков. Очечник она использовала и в целом ряде других хищений продукции АК.

В ходе обысков у задержанных было изъято около 200 тыс. карат технического алмазного сырья. Как выяснилось в дальнейшем, армяне передавали его сообщнице, которая в АЛРОСА подменяла дорогое сырье дешевым, выносила крошку из цеха и передавала через сына скупщикам. По данным “Ъ”, следствие считает, что таким образом ей удалось украсть 80 тыс. карат. Ущерб, нанесенный АК АЛРОСА, очевидно, будет возмещен за счет активов фигурантов расследования. У них, по данным СКР, были изъяты деньги, часы и драгоценности известных брендов, которые сейчас находятся на оценочной экспертизе.

Часть сырья, по данным ФСБ, была поставлена в Армению в ООО ADM Diamonds — предприятие по огранке бриллиантов круглой и фантазийной формы, которое производит драгкамни весом от 0,08 до 0,29 карата и сертифицированные бриллианты весом от 0,30 до 5 карат. Завод был открыт в декабре 2019 года, как сказано на его официальном сайте, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром экономики Тиграном Хачатряном в присутствии индийских бизнесменов, которым предполагалось поставлять продукцию. В российской спецслужбе сообщили, что организаторами «противоправной деятельности являются родные братья, граждане Армении Артак и Армен Багикяны, находящиеся в международном розыске за совершение контрабанды алмазного сырья, а бенефициаром обрабатывающего предприятия выступает депутат парламента Армении, член правящей фракции «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян.

По данным “Ъ”, граждане Армении Артак и Армен Багикяны давно находятся в разработке российских спецслужб.

Еще в 2015 году в аэропорту Домодедово была задержана прибывшая из Дубая россиянка с грузом незадекларированных драгоценных камней. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, а позже в суде она получила условный срок. Однако через несколько лет женщина неожиданно сообщила в управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, что заказчиками перевозки алмазов из ОАЭ были братья Багикян. Якобы именно они отдали ей на реализацию алмазы, которые она должна была продать в Москве, а вырученные средства за вычетом определенного процента — направить им в Армению.

В МВД начали расследование, инкриминируя братьям помимо ст. 191 УК организацию контрабанды стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). В 2019 году оба брата были объявлены в межгосударственный розыск. В 2023 году их дело было передано для заочного рассмотрения в Домодедовский горсуд Подмосковья, однако его вернули прокурору «для устранения» ошибок. В частности, было указано на неконкретность обвинения, предъявленного одному из господ Багикян, а также то, что «прокурором не вручена копия обвинительного заключения обвиняемым». После проведенной «работы над ошибками» дело вновь ушло в суд, но опять вернулось прокурору примерно по тем же основаниям. Тогда прокуратура направила его материалы на ознакомление в Армению. В окружении бизнесменов причастность к преступлениям категорически отрицают.

В ADM Diamonds, в свою очередь, заявили, что господин Сукиасян не имеет никакого отношения к ООО, а 100% его акций принадлежит Артаку Багикяну (один из разыскиваемых Россией братьев).

В ООО также утверждают, что не получают сырье из России, а официально закупают его в ОАЭ и Гонконге.

Отметим, что это уже второй за последнее время случай крупного хищения продукции в АЛРОСА. В 2019 году сотрудники ФСБ и СКР поймали сотрудницу АК Елену Канунникову, которая выносила алмазы, пряча их в белье, а также двух ее сообщников. У них изъяли около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн, а также $2 млн, €500 тыс. и проч. В 2021 году суд приговорил госпожу Канунникову к девяти годам колонии, а ее подельников — к шести и семи годам заключения. Кроме того, суд взыскал с фигурантов 713 млн руб. по иску АЛРОСА.

В самом ПАО АК АЛРОСА заявили, что именно сотрудники его службы безопасности выявили хищения с использованием подмены продукции на алмазы меньшей стоимости, и обратились в ФСБ. В ПАО отметили, что будут совершенствовать меры профилактики и недопущения попыток незаконного посягательства на собственность компании как ее сотрудниками, «так и внешними физическими и юридическими лицами».

Николай Сергеев, Сергей Сергеев