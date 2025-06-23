Новая Зеландия смягчилась к инвесторам

Спрос на «золотые визы» Новой Зеландии резко вырос. Инвесторы начали активно подавать заявки на ВНЖ после того, как Веллингтон смягчил условия получения документа. Правила инвестиционного резидентства власти страны упростили в минувшем апреле. За шесть недель Новая Зеландия получила 65 новых заявок. Для сравнения, за предыдущие три года было только 115. При этом больше других золотыми визами интересуются американцы, жители Гонконга и Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

А насколько это направление может быть интересно россиянам? Автор Telegram-канала «Гражданин Мира», специалист по получению гражданства и ВНЖ за инвестиции Полина Кулешова отмечает, что с начала 2025 года заявку на «золотую визу» направили всего семь россиян: «Новая Зеландия всегда была очень нишевым направлением для тех, кто точно связывал свою жизнь с этой страной. Получение ВНЖ Новой Зеландии никогда не было в списке самых популярных и трендовых решений, и она уж точно не была страной для плана "Б".

Условия по пребыванию смягчили: раньше было необходимо провести в стране более 110 дней за четыре года, сейчас — 21 день за три года. Снизились и требования по уровню английского языка, точнее их вообще нет. Смягчены и требования к инвестициям. Кроме всего прочего, правительство серьезно взялось за продвижение этой программы и якобы гарантирует быстрое рассмотрение заявлений. Сейчас срок рассмотрения заявлений от инвесторов составляет 11 дней».

Прежде программа «золотых виз» в Новой Зеландии была очень популярна и приносила стране в среднем $570 млн в год. Однако в 2022 требования ужесточили, и с того времени власти одобрили лишь 46 из 114 заявок на участие в программе. При этом страна может предложить высокий уровень жизни, говорит эксперт портала Prian.ru Филипп Березин: «Надо понимать, что Новая Зеландия — австралийский континент. Для россиян это другой мир, другая планета. И, кстати, не только для россиян. Собственно, и массовый покупатель, и релокант этими направлениями не заинтересуются.

Кроме того, все-таки это объективно очень далеко. Уровень жизни там, безусловно, высок, но она весьма дорогая, поэтому далеко не все могут себе позволить переезд в совершенно другую часть мира. Отчасти проблема еще может быть в том, что не очень четко отлажен процесс, поскольку нет массового интереса, соответственно, нет большого количества отлаженной иммиграционной инфраструктуры, чтобы понимать, куда обратиться. Подобные программы человек крайне редко проходит самостоятельно, как правило, он к кому-то обращается, к экспертам, которые за определенные деньги проводят его по всей цепочке.

Чем Новая Зеландия может быть привлекательна для российского инвестора? Я знаю несколько людей, которые родились в России и сейчас переехали так далеко. Это другая, но тем не менее цивилизованная жизнь, другой мир. Это страна с хорошей экологией и низким уровнем преступности. Если хочешь находиться как можно дальше и от Европы, и от Ближнего Востока, и от всех геополитических конфликтов, то переезд туда — логичная история».

В то время как Новая Зеландия упрощает условия получения «золотых виз», многие государства либо сворачивают подобные инициативы, либо усложняют их. Например, в Испании она перестала действовать с апреля 2025 года. А среди стран, которые ужесточили требования или полностью завершили свои программы, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Греция, Португалия и Мальта.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков