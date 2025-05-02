«Золотые визы» отточит время

Астана ввела «золотые визы» для получения ВНЖ. Статус будут выдавать иностранцам, которые вложили в уставный капитал казахской компании или местные эмиссионные ценные бумаги не менее $300 тыс., сообщили в Министерстве иностранных дел страны. В ведомстве также уточнили, что «золотые визы» укрепляют правовые гарантии и повышают экономическую привлекательность Казахстана. При этом подобные программы уже действуют в США, странах Европы, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах, подчеркнули в МИД. Инвесторы при выполнении финансовых условий получат вид на жительство сроком до 10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Во многих странах наметилась тенденция к ужесточению легализации, говорит эксперт по вопросам инвестиционного гражданства и личных финансов Ленар Рахманов. По его словам, Казахстан идет по тому же пути, но при этом не отвергает иностранцев с деньгами: «Это может быть интересно людям, которые намерены открывать. Там находится довольно большая часть россиян, много китайцев, японцев и индийцев. Это один из первых шагов для того, чтобы постепенно вводить программы, где за деньги тебе разрешают жить и работать в стране, предоставляя защиту и прозрачность в правовом статусе. Насколько так будет проще, покажет только практика внедрения. Миграционная служба и правительство Казахстана уловило тренд того, что за документы можно брать деньги.

В чем преимущество именно ВНЖ Казахстана по сравнению с другими странами? Он позволяет легально проживать в Казахстане и работать, потому что со временем, скорее всего, Астана ужесточит правила пребывания иностранцев у себя в стране. Плюс протекционизм местного рынка — наверняка они решили оставить тех, кто им наиболее интересен. Есть деньги — оставайся, живи спокойно. Здесь надо еще учитывать, что держателям российского и белорусского паспорта "золотая виза" в Шенгенскую зону за $250 тыс. просто недоступна. Некорректно сравнивать шенген в ЕС, либо Казахстан. Когда нет конкуренции, Казахстан, Узбекистан решили тоже предложить свои программы. Так как это только первые шаги, думаю, со временем они создадут такие условия, когда людям будет выгодно приобретать такие ВНЖ. Вопрос двух-трех лет».

Казахстан около шести лет анонсировал попытки привлечения зарубежных инвестиций. Но об их эффективности пока говорить сложно, отмечает автор проекта «Гражданин мира» Полина Кулешова: «С 2019 года Казахстан делает попытки по анонсированию и запуску своей инвестиционной программы получения ВНЖ, но никаких данных по статистике либо каким-то процедурным деталям нет с тех самых пор.

На кого она ориентирована? Подразумевает ли программа налоговые послабления? Для каких категорий граждан? Делаются ли какие-то попытки по продвижению программы на определенных рынках? Никакой из этой информации нет в открытых данных. И, как правило, практика показывает, что от анонсирования программы до ее реального практического применения и работы могут проходить годы. И, возможно, в случае с Казахстаном речь идет именно об этом».

В России программа получения вида на жительство по упрощенной схеме действует с 2023 года. За первые два года за российскими «золотыми визами» обратились 40 иностранных инвесторов из 14 стран, 23 обращения было одобрено, уточнили в феврале в Минэкономиразвития. Обладатели такого ВНЖ вложили в экономику почти 3 млрд руб., подсчитали в ведомстве.

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Анна Кулецкая, Леонид Пастернак