Reuters: DeepSeek сотрудничает с китайскими военными и спецслужбами

Китайская компания DeepSeek, разработавшая ИИ-модель, сотрудничает с китайскими военными и спецслужбами, а также передает информацию о пользователях властям КНР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских должностных лиц, пожелавших остаться анонимными.

«Мы знаем, что DeepSeek с готовностью оказывает поддержку деятельности китайских военных и спецслужб и, скорее всего, продолжит оказывать ее в дальнейшем»,— цитирует Reuters один из своих источников. По их данным, китайская компания, в частности, передает информацию о пользователях и статистике своей ИИ-системы спецслужбам КНР. По данным источников Reuters, DeepSeek более 150 раз упоминается в документах по закупкам Народно-освободительной армии Китая и связанных с ней организаций.

Кроме того, по данным источников агентства, DeepSeek имеет доступ к большому количеству продвинутых чипов H100, производимых американской Nvidia, на экспорт которых в Китай действуют ограничения США. Источники сообщают, что DeepSeek пытается использовать компании-«пустышки» в Юго-Восточной Азии, чтобы получить доступ к другим технологиям, в отношении которых действует экспортный контроль США.

Яна Рождественская