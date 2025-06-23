Девять экс-мигрантов—жителей Ижевска получили повестки в военкомат после рейдов

Силовики выявили во время рейдов в Ижевске девять жителей—бывших мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, сообщили в МВД по Удмуртии. Им выписали повестки для явки в военный комиссариат.

Всего в «местах концентрации» — на рынках, складах и местах общепита — проверили более 200 иностранцев. Было выявлено шесть нарушений миграционного законодательства, три из них связаны с несоблюдением правил въезда-выезда, пребывания и транзитного проезда. Двух иностранцев доставили в управление по вопросам миграции, где их ознакомят с решением об аннулировании вида на жительства (ВНЖ).

В середине июня двух бывших мигрантов, проживающих в Ижевске, лишили гражданства за уклонение от прохождения военной службы — их паспорта признали недействительными. 21-летний и 27-летний уроженцы Азербайджана и Узбекистана проигнорировали требование об обязательной постановке на воинский учет в течение двух недель после того, как стали россиянами.