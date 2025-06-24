Результат
Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 430 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9300. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6500. 4 (6). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650. 5 (4). Тейлор Фриц (США) — 4635. 6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4630. 7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4140. 8 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3530. 9 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3420. 10 (10). Бен Шелтон (США) — 3170. 11 (12). Алекс де Минаур (Австралия) — 3085. 12 (13). Фрэнсис Тиафо — 2990. 13 (8). Томми Пол (оба — США) — 2970. 14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2920. 15 (16). Каспер Рууд (Норвегия) — 2905. 16 (15). Артюр Фис (Франция) — 2830. 17 (17). Якуб Меншик (Чехия) — 2356. 18 (18). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2285. 19 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2240. 20 (20). Юго Эмбер (Франция) — 2195… 75 (73). Роман Сафиуллин (Россия) — 816.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 640 очков. 2 (2). Кори Гауфф — 7899. 3 (3). Джессика Пегула (обе — США) — 6048. 4 (5). Джасмин Паолини (Италия) — 4806. 5 (4). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4803. 6 (6). Мэдисон Кис (США) — 4669. 7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4636. 8 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4618. 9 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3727. 10 (9). Эмма Наварро (США) — 3697. 11 (11). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3456. 12 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 3216. 13 (13). Аманда Анисимова (США) — 3200. 14 (14). Элина Свитолина (Украина) — 3035. 15 (15). Каролина Мухова (Чехия) — 2989. 16 (16). Дарья Касаткина (Австралия) — 2801. 17 (17). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2671. 18 (18). Екатерина Александрова — 2378. 19 (20). Людмила Самсонова (обе — Россия) — 2335… 20 (19). Елена Остапенко (Латвия) — 2200… 40 (28). Анна Калинская — 1342… 43 (40). Вероника Кудерметова — 1276. 44 (41). Анастасия Потапова — 1261... 53 (54). Анастасия Павлюченкова — 1052… 63 (63). Полина Кудерметова — 998… 69 (71). Анна Блинкова — 907… 87 (87). Камилла Рахимова — 777… 94 (93). Анастасия Захарова (все — Россия) — 739.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.