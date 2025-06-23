«Важны не столько деньги, сколько вклад в человеческий капитал»
Глава ОМК Анатолий Седых — о том, что нужно для успешного преобразования города
Городской округ Выкса в Нижегородской области по итогам 2024 года вошел в топ-20 малых городов России по уровню качества городской среды. Среди металлургических городов страны в Выксе наименьшее количество желающих переехать — 21,9%. Об этом на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума, посвященной взаимодействию государства и бизнеса в развитии региональной экономики, сообщил председатель наблюдательного совета градообразующего предприятия Выксы АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) Анатолий Седых.
Председатель наблюдательного совета АО «Объединенная металлургическая компания» Анатолий Седых.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
— В моем родном городе Заполярном еще в советское время было отличное взаимодействие предприятия и города. Комбинат «Печенганикель» брал на себя огромную социальную ответственность: спортивные школы, катки, культурный досуг, многое другое. Такой пример у меня был перед глазами. И когда Выксунский завод вошел в состав ОМК, я уже знал, как действовать.
Что важно учитывать, начиная проект по преобразованию города? Прежде всего — это долго. Вспоминается притча: «Расскажите секрет вашего уникального газона. — Да вы знаете, какого-то секрета нет — просто стрижем 200 лет».
В Выксе за 25 лет реализованы комплексные проекты в разных сферах: благоустройство, образование, безопасность, медицина, досуг и спорт, транспортная инфраструктура и т.д. Среди знаковых проектов можно выделить «Выкса-фестиваль», который стал известен по всей России, мы проводим его с 2011 года. Реставрировали дом основателей завода — cтаринную усадьбу Баташевых-Шепелевых XVIII века — и получили премию за лучшее восстановление усадьбы в стране.
Важно, что все это нужно делать в партнерстве с властью и местными жителями, выступать единой командой. Без этого ничего не получится, потому что территория единая, в городе сходятся интересы всех.
Мы как компания чувствуем ответственность за качество жизни людей. ОМК вложила в Выксу 11 млрд рублей, а до 2030 года планирует вложить еще около 30 млрд руб. Но, конечно, важны не столько деньги, сколько вклад в человеческий капитал.
Ну, и еще одно правило социальных инвестиций. Развитие города должно вам самим приносить удовольствие. Если же вы за это беретесь только потому что так положено или мода такая – на длительном сроке вы не сможете получить серьезный результат.