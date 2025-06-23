«Важны не столько деньги, сколько вклад в человеческий капитал»

Городской округ Выкса в Нижегородской области по итогам 2024 года вошел в топ-20 малых городов России по уровню качества городской среды. Среди металлургических городов страны в Выксе наименьшее количество желающих переехать — 21,9%. Об этом на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума, посвященной взаимодействию государства и бизнеса в развитии региональной экономики, сообщил председатель наблюдательного совета градообразующего предприятия Выксы АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) Анатолий Седых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель наблюдательного совета АО «Объединенная металлургическая компания» Анатолий Седых.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Председатель наблюдательного совета АО «Объединенная металлургическая компания» Анатолий Седых.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— В моем родном городе Заполярном еще в советское время было отличное взаимодействие предприятия и города. Комбинат «Печенганикель» брал на себя огромную социальную ответственность: спортивные школы, катки, культурный досуг, многое другое. Такой пример у меня был перед глазами. И когда Выксунский завод вошел в состав ОМК, я уже знал, как действовать.

Что важно учитывать, начиная проект по преобразованию города? Прежде всего — это долго. Вспоминается притча: «Расскажите секрет вашего уникального газона. — Да вы знаете, какого-то секрета нет — просто стрижем 200 лет».

В Выксе за 25 лет реализованы комплексные проекты в разных сферах: благоустройство, образование, безопасность, медицина, досуг и спорт, транспортная инфраструктура и т.д. Среди знаковых проектов можно выделить «Выкса-фестиваль», который стал известен по всей России, мы проводим его с 2011 года. Реставрировали дом основателей завода — cтаринную усадьбу Баташевых-Шепелевых XVIII века — и получили премию за лучшее восстановление усадьбы в стране.

Важно, что все это нужно делать в партнерстве с властью и местными жителями, выступать единой командой. Без этого ничего не получится, потому что территория единая, в городе сходятся интересы всех.

Мы как компания чувствуем ответственность за качество жизни людей. ОМК вложила в Выксу 11 млрд рублей, а до 2030 года планирует вложить еще около 30 млрд руб. Но, конечно, важны не столько деньги, сколько вклад в человеческий капитал.

Ну, и еще одно правило социальных инвестиций. Развитие города должно вам самим приносить удовольствие. Если же вы за это беретесь только потому что так положено или мода такая – на длительном сроке вы не сможете получить серьезный результат.

Записала Анастасия Титова