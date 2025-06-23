Правительство вновь не поддержало законопроект о прямых выборах мэров

Предложение депутатов «Справедливой России — За правду» (СРЗП) об отмене конкурсной системы назначения глав муниципалитетов и возвращении прямых выборов мэров неактуально. К такому выводу пришла 23 июня правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В своем законопроекте депутаты от СРЗП предлагают отменить в России практику, «при которой глава муниципального образования может быть назначен в обход прямого волеизъявления граждан, в том числе на основе конкурсных процедур и решений представительных органов». Авторы инициативы напомнили, что прямые выборы градоначальников сохранились лишь в четырех региональных столицах — Абакане, Анадыре, Хабаровске и Якутске. В остальных административных центрах мэров назначают по решению городских парламентов или конкурсной комиссии, половина членов которой назначается главой региона.

По мнению парламентариев, такой порядок избрания мэров не согласуется с тем, что высшим выражением власти народа являются свободные выборы. В связи с этим депутаты предложили закрепить универсальный порядок прямого избрания главы муниципального образования на выборах.

Однако правительственная комиссия посчитала эти предложения неактуальными из-за вступившего в силу 19 июня федерального закона о реформе местного самоуправления. Этот документ, как ранее указывал кабинет министров в своих отзывах на схожие инициативы той же СРЗП и «Новых людей», предусматривает переход на одноуровневую систему местного самоуправления и «сохранение вариативности» способов избрания глав муниципалитетов. Поэтому позиция правительства не изменилась, и новый законопроект оно не поддерживает.

Божена Иванова