Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России

Россия переживает «демографическую осень», после которой не исключено наступление «зимы», то есть ухудшения ситуации, заявил гендиректор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Решить демографический кризис он предлагает в том числе с помощью иммиграции.

Как пояснил господин Федоров, у демографии есть два ключевых понятия: продолжительность жизни и число рождений. «Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался»,— пояснил глава ВЦИОМ в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ.

В июне Федеральное агентство по делам национальностей представило новую стратегию национальной политики РФ. Ее ключевой задачей названо сохранение и развитие культуры русского народа «как государствообразующего». Одновременно с этим поставлена цель повысить уровень «общегражданской идентичности» и достичь устойчивого состояния межэтнических отношений.

Подробности — в материале «Ъ» «Русский и иностранный».