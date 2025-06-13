Русский и иностранный

Сохранение и развитие культуры русского народа «как государствообразующего» станет ключевой задачей новой стратегии национальной политики РФ. Ее проект представило Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Одновременно с этим поставлена цель повысить уровень «общегражданской идентичности» и достичь устойчивого состояния межэтнических отношений. Для этого предлагается защищать российское общество от «внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

ФАДН опубликовало проект новой государственной национальной стратегии РФ, которая будет действовать до 2036 года. Предыдущая стратегия была принята в 2012 году и с тех пор неоднократно дорабатывалась. ФАДН подчеркивает, что действующая стратегия (ее действие заканчивается в текущем году) «продемонстрировала высокую эффективность» и укрепила единство российского народа, однако на фоне усиливающейся «в мире нестабильности» появляются все новые «вызовы и угрозы национальной безопасности», которые негативно влияют на межнациональные и межрелигиозные отношения в России. Поэтому документ надо серьезно обновить.

В проекте перечислены как старые, так и новые проблемы:

намерения недружественных стран «расколоть российское общество и его внутреннее единство»;

возникновение очагов межнациональной и межрелигиозной розни при попытке «перенести зарубежные конфликты на территорию РФ»;

распространение идеологии терроризма, экстремизма, неонацизма иностранцами и «новыми россиянами»;

«размывание традиционных духовно-нравственных ценностей» и «насаждение чуждых нашей стране идеалов и ценностей»;

«последствия распространения антироссийской пропаганды» и так далее.

Существует два сценария развития национальной политики в РФ — «инерционный и целевой», пишут эксперты ФАДН.

Первый предполагает сохранение межнациональных отношений и существующих тенденций в сфере нацполитики. Однако «недостаточное реагирование» на новые угрозы может привести к нестабильности в стране, в связи с чем ФАДН предлагает обратиться ко второму сценарию. Он ориентирован на системное, последовательное проведение госнацполитики и достижение целевых показателей и ожидаемых результатов реализации настоящей стратегии.

Первый показатель — уровень общероссийской гражданской идентичности (доля граждан, осознающих свою принадлежность к государству и российскому народу). В ФАДН ожидают, что к 2036 году он составит не менее 95%. В 2024 году показатель варьировался от 88,9% в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) до 94% в Дальневосточном. Для достижения нужного уровня предлагается опереться на «традиционные российские духовно-нравственные и культурно исторические ценности». Делать это, по мнению ФАДН, необходимо посредством «сохранения, развития и защиты русского языка», «перевода на русский язык произведений, созданных на языках народов России»,— и в целом популяризацией русского языка.

Кроме того, для поднятия уровня идентичности, уверены в ФАДН, необходимо:

«утверждение идей патриотизма, служения Отечеству и ответственности за его судьбу»;

«распространение в обществе установок неприятия и недопущения пропаганды и оправдания неонацизма и расизма, экстремизма и ксенофобии, национальной исключительности»;

популяризация «достоверных и научно обоснованных исторических знаний, о значимых событиях истории России», включая историю государствообразующего русского народа и историю других народов России.

Второй показатель — доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений. В прошлом году он составил 81,8%, при этом наиболее высокие значения показателя зафиксированы в СКФО (87,3%), а самые низкие — в Центральном (78,6%). ФАДН ожидает, что к 2036 году средний показатель по стране достигнет 84%. Для этого предлагается защищать российское общество от «внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия».

Также в ФАДН хотят, чтобы доля удовлетворенных «обеспечением их этнокультурных потребностей» россиян составила не менее 78%, а доля тех, кто не сталкивается с дискриминацией по национальной и языковой принадлежности,— не менее 81% (показатели за прошлые годы не указаны). Сохранять и поддерживать «этнокультурное и языковое многообразие» предлагается в том числе с помощью «благоприятных условий для сохранения и развития культуры русского народа»; «деятельности в области научных исследований истории русского народа и русской культуры»; мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры русского народа.

Отметим, что в проекте стратегии впервые уделяется столь значительное внимание сохранению и развитию культуры русского народа «как государствообразующего».

Так, в документе появился совершенно новый целевой показатель, который не был включен в предыдущие версии стратегии нацполитики: доля мероприятий, «направленных на популяризацию русской культуры в общем количестве этнокультурных мероприятий»,— их должно быть не менее 80%. Кроме того, в проекте появилась отдельная глава, посвященная «защите русскоязычного населения Донбасса и Новороссии, освобождению их от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неофашистского руководства Украины». В частности, планируется бороться с «проявлениям неонацизма и попытками фальсификации истории», устранять «последствия распространения антироссийской пропаганды, национализма и религиозной розни».

Документ также устанавливает цель по доле иностранцев, «охваченных мероприятиями по содействию их адаптации в РФ»,— их должно быть не менее 30%. «В проекте учтен фактор влияния миграции на сферу межнациональных отношений, уделено внимание адаптации иностранных граждан к условиям жизни в российском обществе,— рассказали в ФАДН.— Вместе с тем весь блок вопросов миграционной политики найдет отражение в Концепции миграционной политики, разрабатываемой в настоящее время МВД России. В текущем году Концепция миграционной политики на период 2019–2025 годы завершает срок действия».

Если XX век называют веком меньшинств, то сейчас в России и других странах есть тенденция больше внимания обращать на «демографическое, историко-культурное и социально-политическое» большинство, рассказал “Ъ” академик, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков. «И таким народом в России является русский, и русский язык знают более 99,5%. Так что это наш общенациональный язык, который получили все жители страны именно от русского населения»,— объяснил эксперт изменения в будущей стратегии. Он отметил, что с точки зрения демографии как «воспроизводства русского населения» желательно, чтобы оно «не уменьшалось, а все-таки сохраняло свою долю и пропорцию примерно на уровне 80% населения страны». Особенные усилия, полагает этнолог, нужно направить на центральную Россию: «Есть внешнее влияние мировых таких глобалистских тенденций, и есть негативное воздействие на русский язык, на русскую культуру, есть нивелировка наших традиций и духовно-нравственных ценностей». Но, отметил он, «мифы о том, что русские в середине XXI века превратятся в меньшинство»,— это ложные представления и «воспаленная риторика со стороны особенно озабоченных элементов русского населения или русских активистов».

При этом господин Тишков указывает, что политика поддержки и сохранение разнообразия других народов, кроме русского, безусловно, сохраняется, поэтому радикально нового в стратегии «ничего нет».

Не стоит ожидать и утверждения общегражданской идентичности на основе русской культуры и православного христианства, говорит он. «Наверное, есть сторонники того, чтобы в России православие или русская идентичность стала не просто доминирующей, но единственной,— говорит эксперт.— Но это нереально, ведь стратегия провозглашает формулу "единство в многообразии". Все-таки мы говорим о российской нации и о РФ как о стране-цивилизации, и это не о монокультурном образовании».

Эмилия Габдуллина