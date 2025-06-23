Пострадавшего при нападении львов директора парка «Тайган» прооперировали

Пострадавшего от нападения льва директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова прооперировали. Животное разорвало ему трахею, операция длилась три часа. Об этом сообщил главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения Крыма Андрей Дорошенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Зубков

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Олег Зубков

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева»,— сказал господин Дорошенко (цитата по «РИА Новости»).

Олег Зубков остается в тяжелом состоянии, добавил хирург. Сейчас пострадавший подключен к аппарату ИВЛ.

Нападение произошло в парке 22 июня при свидетелях. Региональное управление СКР сообщило о начале проверки по факту нападения львов на директора парка «Тайган».

Парк «Тайган» — частный зоопарк в Белогорском районе Крыма, самый крупный в Европе по числу хищников. На территории свободно обитает около 60 львов, в том числе редкие белые, более 50 тигров и другие животные.