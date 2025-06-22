Очевидец рассказал о нападении льва на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков пострадал в результате нападения льва. Инцидент произошел на территории парка в присутствии свидетелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

По словам очевидца происшествия, жителя Симферополя Владимира Мироненко, Олег Зубков, получил серьезные повреждения в области головы и спины. «В первые минуты никто даже не понял, что произошло. Кричать начал персонал, чтобы срочно вызвали скорую. Олег Зубков, когда его погрузили в электромобиль, был в сознании, но голова и спина были в крови. Видно было, что он не может двигаться», — рассказал Владимир Мироненко «Ъ-Кубань».

Минздрав оценивает состояние Олега Зубкова как тяжелое. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

Лия Пацан