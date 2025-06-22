Ростовская область подверглась атаке дронов 22 июня
Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области вечером 22 июня, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
По его словам господина Слюсаря, атака беспилотных летательных аппаратов была отражена силами и средствами ПВО с 18:00 до 18:30.
«Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано»,— написал врио главы региона.
Слюсарь добавил, что военные продолжают отражать воздушную атаку на севере области.