Ростовская область подверглась атаке дронов 22 июня

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области вечером 22 июня, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По его словам господина Слюсаря, атака беспилотных летательных аппаратов была отражена силами и средствами ПВО с 18:00 до 18:30.

«Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано»,— написал врио главы региона.

Слюсарь добавил, что военные продолжают отражать воздушную атаку на севере области.

Валентина Любашенко