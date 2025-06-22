Смету завысили на срок

Суд в Москве вынес приговор по делу о хищениях при исполнении заказов Минобороны. Предприниматели Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев, много лет занимавшиеся выполнением заказов военного ведомства, признаны виновными в завышении расценок при возведении объекта с причинением ущерба на сумму 125 млн руб. Оба ранее уже были осуждены в рамках масштабного расследования злоупотреблений в Спецстрое России. С учетом первого приговора Ошакбаев получил десять лет колонии, Караханову суд назначил шесть лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы завершил рассмотрение уголовного дела предпринимателей Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева. Их обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при возведении объектов Министерства обороны.

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено Следственным комитетом России в апреле 2022 года, впоследствии его передали следователям МВД. Согласно материалам дела, в 2014 году Кадыр Караханов получил контроль над одной из компаний, имеющих право выполнять военные заказы. Благодаря знакомствам фигуранта в руководстве Спецстроя России (находился в ведении Минобороны, ликвидирован указом президента в 2017 году) компания стала получать контракты на возведение и реконструкцию объектов военного ведомства. Арсен Ошакбаев, как говорилось в материалах следствия, был привлечен Карахановым для оформления финансовой документации, связанной с контрактами.

Одним из проектов, подрядчиком в котором являлась компания фигурантов, стало строительство химической лаборатории в Екатеринбурге.

По версии следствия, предприниматели сознательно завысили стоимость работ и похитили часть средств. Ущерб от их действий составил 125 млн руб.

Защита с претензиями следствия не согласилась. В частности, адвокат одного из обвиняемых Анар Мамедов указал, что в феврале 2019 года Арбитражный суд Москвы, рассматривавший спор по этому контракту, установил, что все работы были выполнены в срок, а также обязал заказчика — ФГУП «Главное строительное управление №14» — выплатить коммерсантам 14,3 млн руб. задолженности.

Нужно отметить, что это уже второе уголовное дело в отношении фигурантов, связанное с исполнением подрядных работ по военным контрактам. В июне 2020 года Щербинский райсуд Москвы признал Кадыра Караханова виновным в трех эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) и одном эпизоде дачи взятки (ст. 291 УК) и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и крупному штрафу. Ошакбаев получил четыре года общего режима за три эпизода мошенничества. Согласно материалам дела, подрядчики, вступив в сговор с руководителями Спецстроя (также были осуждены по этому делу), завышали сметную стоимость работ, похищая разницу между выделенными бюджетными средствами и реальными затратами. На начальной стадии расследования говорилось об общем ущербе по всем эпизодам более чем на 1 млрд руб., но в суде Минобороны предъявило иск на четыреста с небольшим миллионов.

Кадыру Караханову в июле 2021 года заменили оставшееся наказание на обязательные работы сроком на три года с вычетом в пользу государства 10% от заработной платы, а затем отсрочили исполнение наказания до 2029 года, когда все его дети достигнут 14-летнего возраста.

На этот раз суд фигуранту отсрочку наказания предоставлять не стал, а двух его несовершеннолетних детей постановил передать под присмотр органов опеки и попечительства.

В итоге по приговору Лефортовского райсуда фигуранты за совершенное мошенничество получили по шесть лет колонии общего режима каждый. Арсен Ошакбаев по сумме двух приговоров получил десять лет. Вопросы, связанные с исполнением приговора Щербинского суда в отношении Кадыра Караханова, будут решаться отдельно. Также суд постановил взыскать с фигурантов ущерб в размере 125 млн руб.

Защита будет обжаловать судебное решение. Адвокаты, в частности, настаивают, что Арсену Ошакбаеву нельзя было учитывать при назначении наказания первый приговор, поскольку тот срок он уже полностью отбыл.

Ефим Брянцев