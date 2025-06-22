Маяку просигналили снос

В Геленджике начинается судебный процесс об истребовании в пользу РФ территории под коттеджным поселком Маяк, а также о признании элитной недвижимости самовольным строением с последующим сносом. По мнению прокуратуры, туристическая база «Маяк», на месте которой построен поселок, выбыла из собственности государства незаконно, ущерб от утраты рекреационных ресурсов оценивается в 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Геленджикский городской суд Краснодарского края принял к производству исковое заявление краевой прокуратуры в защиту интересов неопределенного круга лиц, а также Российской Федерации в связи с утратой прав государства на участок стоимостью около 1 млрд руб. в населенном пункте Кабардинка, где в свое время был построен элитный коттеджный поселок Маяк.

Прокуратура просит суд истребовать территорию под коттеджами из чужого незаконного владения в пользу РФ, а сами коттеджи признать самовольными строениями и снести.

Ответчиками в процессе выступают 49 граждан, а также союз по управлению имуществом «Поселок Маяк». В числе ответчиков — Максим Бондаренко, глава Приморско-Ахтарского района Кубани, а также родственники бывших высокопоставленных краевых чиновников.

Поселок Маяк расположен на берегу Черного моря вблизи мыса Дооб (выход из Цемесской бухты), рядом находится Дообский маяк. Поселок примыкает к лесному массиву, имеет собственный пляж и причал.

Законность возведения жилых объектов в поселке Кабардинка (город-курорт Геленджик) проверялась в ходе прокурорских надзорных мероприятий. Установлено, что поселок Маяк расположен на территории одноименной турбазы, которая в советское время обладала статусом государственного профсоюзного учреждения и имела в бессрочном пользовании участок площадью 8,4 га. В 1992 году решением президиума Федерации независимых профсоюзов России турбаза была передана геленджикскому подразделению этой организации. При этом, по мнению надзорного органа, у профсоюзов отсутствовало право распоряжаться объектом, так как отчуждение базы в профсоюзную собственность не производилось, постановление Совета министров РФ по данному вопросу не издавалось.

Затем туристическое предприятие было акционировано, одним из акционеров стал Максим Бондаренко, который, как считает прокуратура, вместе с другими лицами организовал серию судебных решений, позволивших разделить территорию на участки и зарегистрировать право собственности граждан на землю. Несколько участков господин Бондаренко, по данным надзора, передал своей жене и доверенным лицам.

В 2008 году Геленджикский городской суд изменил вид разрешенного использования участка с «эксплуатация курортного комплекса» на «индивидуальное жилищное строительство», а в 2012 году началось возведение коттеджей.

Между тем участок расположен во второй зоне округа горно-санитарной охраны курорта — особо охраняемой территории федерального значения. По мнению прокуратуры, действия организаторов схемы носили антисоциальный характер и противоречили основам правопорядка. «Целью ответчиков являлось завладение федеральной собственностью в ущерб интересам государства и общества. Государство лишилось возможности использовать территорию в целях оздоровления»,— говорится в заявлении надзорного ведомства.

Ответчик Максим Бондаренко в разговоре с “Ъ” выразил несогласие с претензиями прокуратуры. «Имущество приобреталось в тот период, когда я успешно занимался бизнесом, все сделки были абсолютно законными, и я готов это доказать»,— подчеркнул господин Бондаренко.

Анна Перова, Краснодар