Пресс-секретарь Лукашенко объяснила причину освобождения Тихановского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил помиловать оппозиционного политика Сергея Тихановского из гуманитарных соображений с целью его воссоединения с семьей. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, господин Лукашенко помиловал 14 осужденных по просьбе президента США. В их числе граждане Белоруссии, Японии, Польши, Латвии, Эстонии, Швеции и США. «Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность»,— приводит слова пресс-секретаря агентство БЕЛТА.

Сергей Тихановский был освобожден из колонии сегодня. Он уже выехал из Белоруссии. Политик был арестован в 2020 году, его обвинили в организации массовых беспорядков. Тихановский планировал принять участие в президентских выборах в том же году, но из-за задержания не смог подать документы в ЦИК.

21 июня белорусский президент встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Пресс-секретарь господина Лукашенко отметила, что переговоры длились шесть с половиной часов. Стороны обсудили санкции США и ЕС в отношении Белоруссии, конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Белоруссии с Россией и Китаем.

Елизавета Шмакова