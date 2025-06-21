«Искажение символики способно оскорбить чувства верующих»

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений провел рабочее совещание, на котором обсудил принятый в первом чтении законопроект о запрете ретуширования религиозных символов при публикации изображений церквей и т. п. сооружений. К документу появились поправки. Так, в РПЦ предложили распространить действие нового ФЗ на макеты культовых зданий и имитирующих их игрушки. Особое внимание обратили на факты размещения изображений храмов с крестами на неподходящих для этого поверхностях, например, сидениях городских автобусов. По замыслу авторов, необходимо было узаконить запрет на изображение культовых зданий без являющихся их частью религиозных символов в СМИ, рекламе, при продаже товаров, а также на государственных и муниципальных знаках, в эмблемах и объявлениях. Принятие нового закона будет способствовать более сознательному отношению в обществе к религиозной и национальной символике, уверен религиовед, доцент Северо-Кавказского федерального университета Роман Нутрихин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Когда речь заходит о религиозной символике, то имеются ввиду, главным образом, четыре знака – по количеству основных конфессий, представители которых проживают на территории России: крест (символ христианства), полумесяц со звездой (ислама), шестиконечная звезда (иудаизма) и «колесо Дхармы» (буддизма). При этом, надо понимать, что у различных христианских течений крест изображается по-разному.

Например, в православии крест восьмиконечный, а у католиков – четырехконечный. Свое изображение креста ("хачкара") есть у Армяно-григорианской церкви, такие кресты вырезаются на каменных плитах.

В православии есть также кресты якорные – с полумесяцем у основания, но это не имеет никакого отношения к исламу. У таких крестов очень древний символический смысл, напоминающий о луне и солнце, которые упомянуты в Апокалипсисе, а также представляющий церковь как «корабль спасения». И это надо учитывать всем, кто так или иначе работает с изображениями культовых зданий, с визуальными символами той или иной конфессии.

При этом, художникам по театральным костюмам полезно знать историю и понимать, что, например, шестиконечная Звезда Давида не всегда была символом иудаизма. Фактически эмблемой еврейской религии она стала только в XIX веке. В предшествующие сотни лет в таковом качестве чаще всего выступал храмовый семисвечник ("менора"), изображение которого обозначало принадлежность к иудейской вере.

Звезда о шести концах, конечно, встречается на израильских древностях, но только как часть декоративного орнамента, какого-то особого значения ей тогда не придавали.

Не менее интересна и история исламского полумесяца со звездой. В истории часто случалось, что религиозные знаки становились частью государственной символики. В исламе же все было с точностью до наоборот: государственная эмблема Турции – полумесяц со звездой – стала ассоциироваться с исламом в целом. Но на заре этой религии такого символа просто не было. В качестве отличительных знаков поначалу использовали цвета (зеленый, черный и белый), а также имена Всевышнего и стихи из Корана, записанные арабской вязью.

Полумесяц со звездой в исламе впервые появился в государственной геральдике Османской империи XIX столетия, самого могущественного тогда мусульманского государства, и стал общеисламским символом только в середине XX века.

Я полагаю, что принятие данного закона будет способствовать более сознательному отношению в обществе к религиозной и национальной символике. Ведь это затрагивает самые тонкие струны человеческих душ и требует предельно бережного отношения. Все разговоры о якобы толерантной необходимости сглаживания в публичном поле отличий между конфессиями не имеют исторических оснований.

Вспоминается пример времен Первой мировой войны, когда основной боевой наградой был Георгиевский крест. Тогда кто-то рассудил, что горцам-мусульманам будет неприятно получать награду с изображением православного святого. Для них сделали особый вариант креста, где Георгий Победоносец был заменен на двуглавого орла.

Однако такой "толерантностью" возмутились сами кавказские воины, не хотевшие награду с "птицей" и требовавшие, чтобы им давали кресты, как и всем, с "джигитом".

Само существование одной религии никоим образом не оскорбляет иные верования. Мы научены веками жить бок о бок в мире и согласии. А вот игнорирование традиций и искажение религиозной символики вполне способно оскорбить чувства верующих. И как раз этого нельзя допускать».