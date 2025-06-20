Средний срок работы директора по маркетингу в компании сократился до 10 месяцев

В 2021 году средний срок работы директора по маркетингу в России составлял 19 месяцев, а через несколько лет сократился до 10 месяцев. Об этом сообщил вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский на организованной «Ъ» сессии на ПМЭФ.

«Десять месяцев — это даже не годовой цикл, это — катастрофа. Мы пытались понять, с чем это связано. Мы обратили внимание, что средняя цель по росту в 2021 году была +8%. Цель по росту в прошлом году составляла 51%. И мы понимаем, что это не директор по маркетингу себе такую цель поставил, он же не самоубийца»,— сказал Александр Сироватский.

В этой ситуации, по его словам, у директора по маркетингу есть два пути: согласится на эту цель, и завалить ее, либо «посмотреть шире». Например, поставить еще более амбициозную цель: вырасти не за год на 50%, а за три — на 100%, говорит господин Сироватский. В этом случае такую цель будет легче выполнить, поскольку вам нужно будет расти по 33% в год, но звучит амбициознее, поясняет он.