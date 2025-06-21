Аспирант Казанского государственного аграрного университета Айбулат Хазиев с командой разработал устройство для контроля глубины внесения семян и удобрений с точностью до сантиметра. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты Казанского ГАУ разработали систему точного посева

Фото: Пресс-служба КГАУ Студенты Казанского ГАУ разработали систему точного посева

Фото: Пресс-служба КГАУ

Система с ультразвуковыми датчиками и GPS-модулем позволяет экономить до 20% удобрений и повышать урожайность. Устройство работает в режиме реального времени и может интегрироваться с любыми сеялками. Разработка находится в стадии патентования, завершены прикладные испытания прототипа.

«Наш аппаратно-программный модуль позволяет в режиме реального времени контролировать глубину внесения семян и удобрений во время посева», — рассказал Айбулат Хазиев. Технология предназначена для разноглубинного внесения материалов — семена могут укладываться на глубину два сантиметра, удобрения — на пять сантиметров. При отклонении от заданных параметров компьютер показывает ошибку посева.

В пресс-службе университета отметили, что разработчики уже получают запросы от фермеров из Татарстана и Башкортостана.

Анар Зейналов