Завод «Микрон» будет выпускать отечественные микрочипы для ЕКП

На полях ПМЭФ-2025 в четверг, 19 июня, состоялось подписание соглашения между правительством Санкт-Петербурга и производителем микроэлектроники АО «Микрон» по разработке и производству микроконтроллеров (микропроцессоров) для проекта «Единая карта петербуржца».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Как сообщили в Смольном, соглашение предполагает выпуск ЕКП на отечественном чипе завода «Микрон», что должно позволить снизить зависимость от зарубежных поставщиков и перейти на полностью отечественные технологии. «Специально для Санкт-Петербурга завод "Микрон" впервые начнет производство микроконтроллеров, которые объединят в себе банковский и транспортный функционал»,— прокомментировал подписание соглашения вице-губернатор Петербурга — руководитель администрации губернатора Валерий Москаленко.

«Соглашением предусмотрены разработка и производство полностью отечественных микросхем для проекта "Единая карта петербуржца"»,— отметила, в свою очередь, генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова.

По словам топ-менеджера предприятия, для ЕКП планируется разработать новый микроконтроллер с 32-разрядным ядром на архитектуре RISC-V с поддержкой бесконтактных платежей и интерфейса.

Прежде «Ъ-СПб» писал о намерении властей Санкт-Петербурга потратить на развитие системы «Единой карты петербуржца» более 80 млн рублей.

Андрей Цедрик